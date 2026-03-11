Можно ли продать участок без кадастрового номера в Украине в 2026 году

Продажа земли без кадастрового номера. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Многие владельцы участков узнают о кадастровом номере только тогда, когда решают продать землю. На первый взгляд может показаться, что старых документов или государственного акта достаточно для оформления сделки. Однако на практике при продаже возникает ключевое препятствие, полностью блокирующее любые действия с землей.

Ведь каждый пай должен иметь кадастровый номер — уникальный цифровой код, по которому он внесен в Государственный земельный кадастр, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Именно он подтверждает, что земельный участок официально существует в государственной базе и имеет определенные границы.

Какие проблемы возникают при продаже земли без кадастрового номера

Владелец может иметь на руках старые документы на землю, но это не решает проблему. При подготовке сделки появляется сразу несколько серьезных ограничений:

Нотариальный блок. Ни один вменяемый нотариус не возьмется за сделку. Закон здесь неумолим: нет номера — нет купли-продажи. Зависшее наследство. Даже если вы не собираетесь продавать землю сейчас, ваши дети не смогут ее унаследовать без проблем. Оформление растянется на месяцы сплошной беготни. "Соседи-захватчики". Это самое худшее. Пока ваш участок не в базе, ушлый сосед может заказать свою документацию так, что его границы наложатся на ваши. Потом доказывать свою правоту придется годами в судах.

Как получить кадастровый номер на земельный участок

Процесс не так страшен, как его рисуют, но он требует терпения и прямых рук землеустроителя:

ищите лицензированную фирму . Не идите к "знакомым знакомых знакомых", ищите тех, кто реально работает в поле с GPS-оборудованием;

. Не идите к "знакомым знакомых знакомых", ищите тех, кто реально работает в поле с GPS-оборудованием; выезд на место . Геодезисты должны приехать, зафиксировать точки и проверить, не "слетели" ли границы куда-то в реку или на территорию соседей;

. Геодезисты должны приехать, зафиксировать точки и проверить, не "слетели" ли границы куда-то в реку или на территорию соседей; бумажная волокита . Фирма готовит обменный файл (XML), который затем подается в Госгеокадастр.

. Фирма готовит обменный файл (XML), который затем подается в Госгеокадастр. финал. Вы получаете выписку из ГЗК. Именно эта бумажка вместе с вашим старым актом наконец-то "развязывает руки" для сделки.

Продолжительность процедуры зависит от конкретной ситуации. Иногда она занимает несколько недель, но в сложных случаях может растянуться на несколько месяцев.

Как сообщалось, несоответствие фактических границ участка данным из Госгеокадастра — распространенная проблема, которая приводит к накладкам или смещению территорий в документах. Такие разногласия провоцируют конфликты между землевладельцами и часто делают нормальное пользование наделом просто невозможным.

Также в Украине до сих пор распространено ошибочное мнение, что старый дедушкин забор и многолетнее выращивание картофеля автоматически делают землю вашей собственностью. Однако в современных правовых реалиях вы остаетесь лишь фактическим пользователем участка, пока право на него не будет официально закреплено в государственном реестре.