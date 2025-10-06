Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Не дім, а хаос — які дрібниці руйнують стильну атмосферу

Не дім, а хаос — які дрібниці руйнують стильну атмосферу

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 20:12
Речі, що зіпсують інтер’єр навіть найстильнішого дому — чого варто уникати (фото)
Жінка з кресленнями. Фото: Freepik

Дизайн інтер’єру — це не лише про колір чи меблі, а про вміння відчувати баланс. Одного невдалого елемента достатньо, щоб навіть найдорожчий ремонт виглядав дешево. Помилки у виборі текстилю, декору чи матеріалів часто трапляються через бажання зробити дім "затишнішим". Але саме ця спроба найчастіше шкодить. 

Дизайнери студії Blink пояснили, яких речей краще уникати, якщо ви хочете, щоб оселя виглядала гармонійно.

Реклама
Читайте також:

Штори, що втратили стиль

Атласні штори з рюшами здаються розкішними, але насправді давно вийшли з моди. Вони нагадують естетику минулого століття та створюють відчуття перевантаженості простору.

 

Не дім, а хаос — які дрібниці руйнують стильну атмосферу - фото 1
Атласні штори з рюшами. Фото: скриншот

Дизайнери радять обирати нейтральні кольори та натуральні тканини — льон, бавовну або легкий сатин. Такі матеріали виглядають дорого і пасують до будь-якої сучасної стилістики — від мінімалізму до скандинавського дизайну.

Найкраще, коли штори стають фоном, а не акцентом у кімнаті.

Килимки, що створюють безлад

Гумовий килимок у коридорі здається практичним, проте виглядає грубо та швидко втрачає вигляд. Він накопичує пил і бруд, який складно повністю прибрати.

 

Не дім, а хаос — які дрібниці руйнують стильну атмосферу - фото 2
Гумовий килимок у коридорі. Фото: скриншот

Сучасна альтернатива — підігрів підлоги або плитка з антиковзним покриттям. Так простір виглядатиме охайно, а догляд за ним стане легшим. Якщо ж хочеться м’якшого покриття, варто обрати килим із коротким ворсом і спокійною фактурою.

Глянцеві фасади 

Блискучі фасади на кухні вже втратили актуальність. Колись вони здавалися ознакою модерну, але тепер лише підкреслюють недоліки простору — відбитки пальців, плями та відблиски на світлі.

 

Не дім, а хаос — які дрібниці руйнують стильну атмосферу - фото 3
Глянцеві фасади на кухні. Фото: скриншот

Замість глянцю дизайнери пропонують матові поверхні у світлих або природних відтінках. Вони додають глибини, виглядають стримано та водночас сучасно. Матові фактури створюють відчуття комфорту й простору навіть у невеликих кухнях.

Килими, що зменшили спальню

Невеликі килимки біля ліжка — ще одна деталь, що здешевлює інтер’єр. Через маленький розмір вони виглядають випадково, ніби залишилися "з минулого ремонту".

 

Не дім, а хаос — які дрібниці руйнують стильну атмосферу - фото 4
Килимки біля ліжка. Фото: скриншот

Дизайнери радять обирати великий килим, який виступає з усіх боків ліжка — це візуально розширює простір і додає відчуття розкоші.

Якщо хочеться грати з фактурами, можна покласти менший килим поверх великого — такий прийом зараз у тренді та створює глибину композиції.

Як уникнути помилок у декорі

Щоб дім виглядав гармонійно, важливо не лише купувати модні речі, а й відчувати, як вони взаємодіють між собою. Є кілька простих правил, які допоможуть уникнути візуального хаосу:

  • обирайте натуральні матеріали, вони не виходять з моди;
  • тримайтеся єдиної кольорової гами у межах простору;
  • уникайте зайвих дрібниць і "декору заради декору";
  • шукайте баланс між зручністю та естетикою.

Експерти наголошують, що кожна річ у домі впливає на сприйняття простору. Те, що здається дрібницею, може зруйнувати атмосферу комфорту й стилю. Тому, створюючи інтер’єр, варто пам’ятати: менше — це більше.

Уникаючи кількох типових помилок, ви отримаєте не просто гарну, а справді продуману оселю, де кожна деталь працює на цілісність і спокій.

Як повідомлялось, універсальні базові кольори, як-от бежевий, сірий та брудно-білий, були "безпечним" вибором для інтер'єрів роками, але дизайнери нині радять відходити від них. Натомість, в тренді природні та сучасні відтінки, що створюють спокійну основу і водночас підкреслюють індивідуальність вашого дому.

Також ми розповідали, що попри війну, українці продовжують інвестувати у власне житло, купуючи нерухомість і роблячи ремонти, навіть зважаючи на те, що вартість будівельних матеріалів за останні роки суттєво зросла. 

ремонт нерухомість Дизайн зона комфорту квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації