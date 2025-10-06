Вещи, которые испортят интерьер даже самого стильного дома — чего стоит избегать (фото)

Женщина с чертежами. Фото: Freepik

Дизайн интерьера — это не только о цвете или мебели, а об умении чувствовать баланс. Одного неудачного элемента достаточно, чтобы даже самый дорогой ремонт выглядел дешево. Ошибки в выборе текстиля, декора или материалов часто случаются из-за желания сделать дом "уютнее". Но именно эта попытка чаще всего вредит.

Дизайнеры студии Blink объяснили, каких вещей лучше избегать, если вы хотите, чтобы дом выглядел гармонично.

Реклама

Читайте также:

Шторы, потерявшие стиль

Атласные шторы с рюшами кажутся роскошными, но на самом деле давно вышли из моды. Они напоминают эстетику прошлого века и создают ощущение перегруженности пространства.

Атласные шторы с рюшами. Фото: скриншот

Дизайнеры советуют выбирать нейтральные цвета и натуральные ткани — лен, хлопок или легкий сатин. Такие материалы выглядят дорого и подходят к любой современной стилистике — от минимализма до скандинавского дизайна.

Лучше всего, когда шторы становятся фоном, а не акцентом в комнате.

Коврики, создающие беспорядок

Резиновый коврик в коридоре кажется практичным, однако выглядит грубо и быстро теряет вид. Он накапливает пыль и грязь, которую сложно полностью убрать.

Резиновый коврик в коридоре. Фото: скриншот

Современная альтернатива — подогрев пола или плитка с антискользящим покрытием. Так пространство будет выглядеть опрятно, а уход за ним станет легче.

Если же хочется более мягкого покрытия, стоит выбрать ковер с коротким ворсом и спокойной фактурой.

Глянцевые фасады

Блестящие фасады на кухне уже потеряли актуальность. Когда-то они казались признаком модерна, но теперь лишь подчеркивают недостатки пространства — отпечатки пальцев, пятна и блики на свету.

Глянцевые фасады на кухне. Фото: скриншот

Вместо глянца дизайнеры предлагают матовые поверхности в светлых или естественных оттенках. Они добавляют глубины, выглядят сдержанно и одновременно современно. Матовые фактуры создают ощущение комфорта и пространства даже в небольших кухнях.

Ковры, которые уменьшили спальню

Небольшие коврики у кровати — еще одна деталь, удешевляющая интерьер. Из-за маленького размера они выглядят случайно, будто остались "с прошлого ремонта".

Коврики возле кровати. Фото: скриншот

Дизайнеры советуют выбирать большой ковер, выступающий со всех сторон кровати — это визуально расширяет пространство и добавляет ощущение роскоши.

Если хочется играть с фактурами, можно положить меньший ковер поверх большого — такой прием сейчас в тренде и создает глубину композиции.

Как избежать ошибок в декоре

Чтобы дом выглядел гармонично, важно не только покупать модные вещи, но и чувствовать, как они взаимодействуют между собой. Есть несколько простых правил, которые помогут избежать визуального хаоса:

выбирайте натуральные материалы, они не выходят из моды;

придерживайтесь единой цветовой гаммы в пределах пространства;

избегайте лишних мелочей и "декора ради декора";

ищите баланс между удобством и эстетикой.

Эксперты отмечают, что каждая вещь в доме влияет на восприятие пространства. То, что кажется мелочью, может разрушить атмосферу комфорта и стиля. Поэтому, создавая интерьер, следует помнить: меньше — это больше.

Избегая нескольких типичных ошибок, вы получите не просто красивый, а действительно продуманный дом, где каждая деталь работает на целостность и спокойствие.

Как сообщалось, универсальные базовые цвета, например бежевый, серый и грязно-белый, были "безопасным" выбором для интерьеров годами, но дизайнеры сейчас советуют отходить от них. Зато в тренде природные и современные оттенки, которые создают спокойную основу и одновременно подчеркивают индивидуальность вашего дома.

Также мы рассказывали, что несмотря на войну, украинцы продолжают инвестировать в собственное жилье, покупая недвижимость и делая ремонты, даже несмотря на то, что стоимость строительных материалов за последние годы существенно выросла.