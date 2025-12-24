Де заборонено шуміти після 22:00 — перелік місць, передбачених законом

Не лише у квартирі — де суворо заборонено шуміти після 22:00
Нічний шум в Україні давно перестав бути дрібною побутовою проблемою. В умовах війни будь-який різкий звук уночі сприймається значно гостріше, а право на тишу стало питанням базової безпеки. Для мешканців багатоквартирних будинків зона захисту значно ширша, ніж межі власної квартири.
Стіни квартири
Ваш житловий простір — це перша і найочевидніша територія, де діє режим тиші. Закон прямо забороняє в нічний час будь-які дії, що створюють побутовий шум і заважають іншим мешканцям.
"…забороняється користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму у нічний час", — сказано у статті 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" .
Це означає, що будь-який звук, який виходить за межі приватної квартири й заважає іншим у нічний час, автоматично стає правопорушенням.
Під’їзди, сходи та підсобні приміщення
Багато хто помилково вважає, що "спільне" означає "можна шуміти". Проте закон включає до переліку об'єктів, де діє режим тиші — "...житлові будинки та прибудинкові території; сходи, ліфти, коридори, під’їзди та інші місця загального користування багатоквартирних житлових будинків".
Тож, якщо компанія вирішила влаштувати дискотеку чи гучні розмови в тамбурі або на сходах після 22:00 — вони прямо порушують закон.
Подвір’я та прибудинкова територія
Двір, парковка чи дитячий майданчик під вікнами — це не "вулиця", а частина житлової забудови. Саме тому прибудинкова територія повністю підпадає під нічні обмеження.
Стаття 182 Кодексу України про адміністративні порушення передбачає відповідальність за "…порушення правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях".
Таким чином нічні посиденьки на лавках, музика з автомобілів або галасливі компанії у дворі після 22:00 вважаються порушенням незалежно від формату відпочинку.
Громадські місця в межах забудови
До переліку місць, де заборонено шуміти вночі, також належать:
- Готелі та гуртожитки.
- Парки, сквери та зони відпочинку, розташовані в межах мікрорайонів.
- Заклади культури, освіти та охорони здоров’я, що знаходяться поблизу житлових будинків.
