Де заборонено шуміти після 22:00 — перелік місць, передбачених законом

Нічний шум в Україні давно перестав бути дрібною побутовою проблемою. В умовах війни будь-який різкий звук уночі сприймається значно гостріше, а право на тишу стало питанням базової безпеки. Для мешканців багатоквартирних будинків зона захисту значно ширша, ніж межі власної квартири.

Стіни квартири

Ваш житловий простір — це перша і найочевидніша територія, де діє режим тиші. Закон прямо забороняє в нічний час будь-які дії, що створюють побутовий шум і заважають іншим мешканцям.

"…забороняється користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму у нічний час", — сказано у статті 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" .

Це означає, що будь-який звук, який виходить за межі приватної квартири й заважає іншим у нічний час, автоматично стає правопорушенням.

Під’їзди, сходи та підсобні приміщення

Багато хто помилково вважає, що "спільне" означає "можна шуміти". Проте закон включає до переліку об'єктів, де діє режим тиші — "...житлові будинки та прибудинкові території; сходи, ліфти, коридори, під’їзди та інші місця загального користування багатоквартирних житлових будинків".

Тож, якщо компанія вирішила влаштувати дискотеку чи гучні розмови в тамбурі або на сходах після 22:00 — вони прямо порушують закон.

Подвір’я та прибудинкова територія

Двір, парковка чи дитячий майданчик під вікнами — це не "вулиця", а частина житлової забудови. Саме тому прибудинкова територія повністю підпадає під нічні обмеження.

Стаття 182 Кодексу України про адміністративні порушення передбачає відповідальність за "…порушення правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях".

Таким чином нічні посиденьки на лавках, музика з автомобілів або галасливі компанії у дворі після 22:00 вважаються порушенням незалежно від формату відпочинку.

Громадські місця в межах забудови

До переліку місць, де заборонено шуміти вночі, також належать:

Готелі та гуртожитки. Парки, сквери та зони відпочинку, розташовані в межах мікрорайонів. Заклади культури, освіти та охорони здоров’я, що знаходяться поблизу житлових будинків.

