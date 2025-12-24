Где запрещено шуметь после 22:00 — перечень мест, предусмотренных законом

Люди празднуют. Фото: Freepik

Ночной шум в Украине давно перестал быть мелкой бытовой проблемой. В условиях войны любой резкий звук ночью воспринимается значительно острее, а право на тишину стало вопросом базовой безопасности. Для жителей многоквартирных домов зона защиты значительно шире, чем границы собственной квартиры.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно после 22:00 запрещено шуметь по закону.

Стены квартиры

Ваше жилое пространство — это первая и самая очевидная территория, где действует режим тишины. Закон прямо запрещает в ночное время любые действия, создающие бытовой шум и мешающие другим жильцам.

"...запрещается пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума в ночное время", — сказано в статье 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

Это означает, что любой звук, который выходит за пределы частной квартиры и мешает другим в ночное время, автоматически становится правонарушением.

Подъезды, лестницы и подсобные помещения

Многие ошибочно полагают, что "общее" означает "можно шуметь". Однако закон включает в перечень объектов, где действует режим тишины — "...жилые дома и придомовые территории; лестницы, лифты, коридоры, подъезды и другие места общего пользования многоквартирных жилых домов".

Поэтому, если компания решила устроить дискотеку или громкие разговоры в тамбуре или на лестнице после 22:00 — они прямо нарушают закон.

Двор и придомовая территория

Двор, парковка или детская площадка под окнами — это не "улица", а часть жилой застройки. Именно поэтому придомовая территория полностью подпадает под ночные ограничения.

Статья 182 Кодекса Украины об административных нарушениях предусматривает ответственность за "...нарушение правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах".

Таким образом ночные посиделки на скамейках, музыка из автомобилей или шумные компании во дворе после 22:00 считаются нарушением независимо от формата отдыха.

Общественные места в пределах застройки

В перечень мест, где запрещено шуметь ночью, также относятся:

Гостиницы и общежития. Парки, скверы и зоны отдыха, расположенные в пределах микрорайонов. Учреждения культуры, образования и здравоохранения, находящиеся вблизи жилых домов.

