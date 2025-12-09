Утеплення багатоповерхівок в Україні — чому більшість будинків не отримує держпідтримку

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Проблема утеплення старих багатоповерхівок в Україні стає критичною. Попри те, що потреба в утепленні зростає, доступ до державних і місцевих програм мають лише ті будинки, де створені ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).

За даними ГО "Екодія", понад 80% житлового фонду не відповідають цій вимозі. Саме тому більшість мешканців опиняються за межами будь-яких механізмів підтримки.

"Україна модернізує лише ті будинки, де вже є ОСББ, хоча найбільше тепла втрачають зовсім інші", — підкреслює фахівчиня з енергетичної політики "Екодії" Ірина Климась.

Програми термомодернізації України

На рівні держави працюють "Енергодім", "ГрінДІМ", "ВідновиДІМ" та банківські інструменти пільгового кредитування. Усі вони чітко орієнтовані на ОСББ чи кооперативи. Будинки без об’єднання співвласників не можуть подати заявку навіть тоді, коли мешканці мають активну ініціативну групу.

У декількох громадах існують власні рішення, але вони точкові. Серед них:

локальні програми співфінансування;

револьверні фонди;

короткострокові грантові конкурси для окремих районів.

Та цього недостатньо, аби покрити потреби країни, зазначають експерти.

Чому мешканці не створюють ОСББ

Проведене дослідження фіксує високий інтерес до енергоефективності — 91% мешканців хотіли б впровадити модернізацію. Водночас:

74% не знають жодної програми, доступної для їхнього будинку;

48% готові створити ОСББ, але зіштовхуються з пасивністю сусідів;

більшість вважає процес організації надто складним.

"Державі потрібні системні кроки — від фінансових стимулів до консультаційних сервісів", — каже Климась.

Нині ж люди залишаються наодинці з бюрократією та недостатньою поінформованістю.

Мінімальні заходи енергоефективності без ОСББ

Навіть без створення об’єднання мешканці можуть реалізувати базові рішення:

встановити загальнобудинкові лічильники;

збалансувати систему опалення;

утеплити трубопроводи;

змонтувати індивідуальні теплові пункти.

Такі кроки дають відчутний результат — до 42% економії тепла. Проте без фінансування та технічного супроводу вони лишаються малодоступними.

Як держава може змінити ситуацію

У дослідженні звертається увага на слабкий контроль роботи керуючих компаній і відсутність структури, яка відповідала б за управління житловим фондом. Експерти пропонують запровадити мінімальний пакет обов’язкових заходів для будинків без ОСББ. Це дозволить охопити більшу частину житлового фонду та мотивувати мешканців до самоорганізації.

"Такі зміни не замінюють створення ОСББ, але дадуть змогу не чекати роками. І саме це може стати першим кроком до масштабної модернізації країни", — наголошує Климась.

