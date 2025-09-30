Переоформлення будинку у селі — скільки коштує та як зекономити у 2025 році

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Питання вартості переоформлення будинку в сільській місцевості у 2025 році хвилює багатьох власників та покупців нерухомості. Продаж і купівля житла вимагають не лише юридичного супроводу, а й значних додаткових витрат. Вони складаються з податків, послуг оцінювачів, оплати нотаріуса та зборів за державну реєстрацію.

Продаж житлової нерухомості в Україні регулюється кількома податками, наголошують фахівці АН "Маяк".

Реклама

Читайте також:

Продавець сплачує:

податок на доходи фізичних осіб — 5% від вартості, якщо будинок у власності менше трьох років, це не перший продаж у році чи об’єкт приносив дохід;

військовий збір — 5% від вартості незалежно від строку володіння.

Покупець, своєю чергою, зобов’язаний оплатити збір до Пенсійного фонду — 1% від ціни будинку. Це правило стосується тих, хто купує житло повторно або не перебуває на квартирному обліку.

"Важливо, що остаточна сума податків визначається після оцінки нерухомості, адже саме від її вартості розраховуються всі відрахування", — кажуть експерти.

Вартість оцінки будинку та землі

Для нотаріального оформлення угоди обов’язково потрібно замовити оцінку будинку. Ціна таких послуг у 2025 році коливається від 1 000 грн, звіт готують упродовж одного дня.

Нотаріуси часто вимагають окрему оцінку земельної ділянки, на якій розташований будинок. Це ще близько 1 000 грн.

Для проведення оцінки потрібні документи:

на будинок — право власності та техпаспорт;

на землю — державний акт або витяг з реєстру;

на власника — паспорт та ідентифікаційний код.

Замовником оцінки зазвичай виступає продавець, адже саме він підтверджує вартість об’єкта.

Послуги нотаріуса при переоформленні

Наступна стаття витрат — послуги нотаріуса та держмито. Офіційне мито становить 1% від вартості угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Послуги нотаріуса оплачуються окремо. У великих містах, зокрема в Києві, ціни стартують від 10 000 грн. Якщо сторони вирішують підписати попередній договір, він оплачується додатково.

Крім цього, покупець зобов’язаний зареєструвати право власності у ЦНАПі або через нотаріуса. Вартість залежить від термінів:

5 днів — 302,80 грн;

2 дні — 3 028 грн;

1 день — 6 056 грн;

2 години — 15 140 грн.

Збір сплачується окремо за будинок і за ділянку. Виняток — пільгові категорії, зокрема постраждалі від Чорнобильської катастрофи та особи з інвалідністю 1-2 групи.

Як ділять витрати продавець і покупець

Закон не визначає, хто саме має оплачувати витрати на переоформлення будинку. Це питання вирішується домовленістю сторін. У практиці трапляються варіанти, коли всі податки і збори бере на себе покупець, або ж вони діляться навпіл.

Остаточна сума переоформлення

Розмір витрат залежить від вартості нерухомості та рівня послуг. У середньому при продажу будинку в селі у 2025 році слід підготувати кошти на:

податки і збори — від кількох відсотків вартості;

оцінку будинку і землі — приблизно 2 000 грн;

послуги нотаріуса — від 10 000 грн;

держмито та реєстрацію — від кількох сотень до десятків тисяч гривень.

Таким чином, остаточна сума додаткових витрат може сягати десятків тисяч гривень. Точний розрахунок залежить від вартості будинку, домовленостей між сторонами та обраних послуг.

Як повідомлялось, узаконення будівництва власного дому — це тепер спрощений процес завдяки цифровим сервісам та онлайн-реєстрації. Дотримуючись чітких етапів, ви зможете легко уникнути штрафів і юридичних проблем у майбутньому.

Також ми розповідали, що реєстрація місця проживання (прописка) в Україні не надає права власності на житло, але має значний вплив на фінансові та юридичні питання. Кількість прописаних людей у будинку визначає не лише нарахування за комунальні послуги, а й можливість отримання пільг та субсидій.