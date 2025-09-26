Як узаконити будівництво житлового будинку в Україні — правила у 2025 році

Чоловік на будівництві. Фото: Freepik

Узаконення будівництва власного дому — це чіткий процес, який потребує виконання кількох етапів. Вони стали простішими завдяки цифровим сервісам і онлайн-реєстрації. Дотримання правил дозволяє уникнути штрафів і проблем у майбутньому.

Перший крок до легального будівництва — правильно оформлена земля, пишуть фахівці у Telegram каналі "Ти ж юрист".

Власник має мати документ, що підтверджує право власності чи користування ділянкою. Вона повинна бути внесена в Державний реєстр речових прав та мати кадастровий номер.

Цільове призначення також відіграє ключову роль. Будувати житло дозволено на землях із категорією:

для будівництва і обслуговування житлового будинку;

для господарських будівель і споруд;

присадибна ділянка.

Отримання вихідних даних для будівництва житлового будинку

Замовник звертається до місцевого управління містобудування та архітектури і отримує будівельний паспорт. Послуга є безплатною.

У період воєнного стану діє спрощена схема — достатньо звернутися до ліцензованого проектанта та підготувати схему намірів забудови. Це дозволяє швидше стартувати.

Право на початок робіт для будівництва житлового будинку

Розпочати роботи можна лише після подання повідомлення про початок будівництва. Подати його легко — через портал Дія абр у найближчому ЦНАПі.

Ця процедура безоплатна, а після її завершення забудовник отримує повне право на зведення будинку.

Будівництво житлового будинку

Власник може працювати сам або ж укласти договір із підрядником. Якщо обирається другий варіант, потрібно зареєструвати договір у Реєстрі будівельної діяльності. Власник отримає унікальний номер, який офіційно підтверджує факт будівництва.

Основні варіанти:

господарський метод — самостійне будівництво;

генпідрядник — офіційний договір і реєстрація.

Технічна інвентаризація житлового будинку

Після завершення будівельних робіт власник замовляє технічний паспорт. Атестований фахівець виїжджає на об’єкт, проводить заміри та складає технічну документацію. Дані обов’язково вносяться в Реєстр будівельної діяльності.

Введення житлового будинку в експлуатацію

Будинок вважається готовим лише після подання декларації про введення в експлуатацію. Зробити це можна онлайн у Дії або офлайн у ЦНАПі.

Послуга безплатна, проте важливо, щоб усі попередні документи були оформлені належним чином.

Оформлення права власності на житловий будинок

Фінальний крок — оформлення власності. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора або приватного нотаріуса.

Після внесення відомостей у Державний реєстр речових прав власник отримує офіційний витяг і може повноцінно розпоряджатися будинком.

