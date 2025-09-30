Переоформление дома в селе — сколько стоит и как сэкономить в 2025 году

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Вопрос стоимости переоформления дома в сельской местности в 2025 году волнует многих владельцев и покупателей недвижимости. Продажа и покупка жилья требуют не только юридического сопровождения, но и значительных дополнительных расходов. Они состоят из налогов, услуг оценщиков, оплаты нотариуса и сборов за государственную регистрацию.

Продажа жилой недвижимости в Украине регулируется несколькими налогами, отмечают специалисты АН "Маяк".

Продавец платит:

налог на доходы физических лиц - 5% от стоимости, если дом в собственности менее трех лет, это не первая продажа в году или объект приносил доход;

военный сбор - 5% от стоимости независимо от срока владения.

Покупатель, в свою очередь, обязан оплатить сбор в Пенсионный фонд - 1% от цены дома. Это правило касается тех, кто покупает жилье повторно или не состоит на квартирном учете.

"Важно, что окончательная сумма налогов определяется после оценки недвижимости, ведь именно от ее стоимости рассчитываются все отчисления", — говорят эксперты.

Стоимость оценки дома и земли

Для нотариального оформления сделки обязательно нужно заказать оценку дома. Цена таких услуг в 2025 году колеблется от 1 000 грн, отчет готовят в течение одного дня.

Нотариусы часто требуют отдельную оценку земельного участка, на котором расположен дом. Это еще около 1 000 грн.

Для проведения оценки нужны документы:

на дом — право собственности и техпаспорт;

на землю — государственный акт или выписка из реестра;

на владельца — паспорт и идентификационный код.

Заказчиком оценки обычно выступает продавец, ведь именно он подтверждает стоимость объекта.

Услуги нотариуса при переоформлении

Следующая статья расходов — услуги нотариуса и госпошлина. Официальная пошлина составляет 1% от стоимости сделки, но не менее одного необлагаемого минимума доходов граждан.

Услуги нотариуса оплачиваются отдельно. В крупных городах, в частности в Киеве, цены стартуют от 10 000 грн. Если стороны решают подписать предварительный договор, он оплачивается дополнительно.

Кроме этого, покупатель обязан зарегистрировать право собственности в ЦПАУ или через нотариуса. Стоимость зависит от сроков:

5 дней — 302,80 грн;

2 дня — 3 028 грн;

1 день — 6 056 грн;

2 часа — 15 140 грн.

Сбор уплачивается отдельно за дом и за участок. Исключение — льготные категории, в частности пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и лица с инвалидностью 1-2 группы.

Как делят расходы продавец и покупатель

Закон не определяет, кто именно должен оплачивать расходы на переоформление дома. Этот вопрос решается договоренностью сторон. В практике встречаются варианты, когда все налоги и сборы берет на себя покупатель, или же они делятся пополам.

Окончательная сумма переоформления

Размер расходов зависит от стоимости недвижимости и уровня услуг. В среднем при продаже дома в селе в 2025 году следует подготовить средства на:

налоги и сборы — от нескольких процентов стоимости;

оценку дома и земли — примерно 2 000 грн;

услуги нотариуса — от 10 000 грн;

госпошлину и регистрацию — от нескольких сотен до десятков тысяч гривен.

Таким образом, окончательная сумма дополнительных расходов может достигать десятков тысяч гривен. Точный расчет зависит от стоимости дома, договоренностей между сторонами и выбранных услуг.

Как сообщалось, узаконивание строительства собственного дома — это теперь упрощенный процесс благодаря цифровым сервисам и онлайн-регистрации. Следуя четким этапам, вы сможете легко избежать штрафов и юридических проблем в будущем.

Также мы рассказывали, что регистрация места жительства (прописка) в Украине не дает права собственности на жилье, но имеет значительное влияние на финансовые и юридические вопросы. Количество прописанных людей в доме определяет не только начисления за коммунальные услуги, но и возможность получения льгот и субсидий.