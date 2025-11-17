Відео
Україна
Не тільки штрафи — що буде за самовільне будівництво на ділянці

Не тільки штрафи — що буде за самовільне будівництво на ділянці

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 16:33
Оновлено: 16:42
Яка відповідальність загрожує за самовільне будівництво на ділянці — правила у 2025 році
Будівництво на ділянці. Фото: Freepik

Закон визначає, що право власності виникає лише на підставах, які не суперечать законодавству. Якщо під час створення будівлі порушено вимоги щодо землі, проєкту чи будівельних норм, об’єкт автоматично отримує статус самочинного. Для цього достатньо однієї ознаки: будівництво без відведення землі, без дозвільних документів або з істотними порушеннями ДБН. 

Саме така позиція закріплена у рішеннях Верховного Суду, наголошують фахівці юридичної компанії "Земельний фонд України".

Читайте також:

Яка відповідальність за самовільне будівництво

Будівля з порушеннями може потрапити під вимогу перебудови або знесення. Суд ухвалює такі рішення у разі значного відхилення від проєкту та ризиків для громадських чи приватних інтересів. 

Якщо перебудова неможлива або власник її не виконує, тоді об’єкт демонтують за його кошт.

"Проблемним також є будівництво на землі з іншим цільовим призначенням. У таких випадках державні органи мають право скасувати декларацію про початок робіт або ввести додаткові обмеження для власника", — кажуть експерти.

Що загрожує власнику землі через самобуд

Верховний Суд наголошує, що будь-яка будівля на чужій землі обмежує права власника ділянки. Це блокує її забудову, передачу в оренду та зменшує можливості розпоряджатися майном. 

Навіть якщо право власності на самобуд не зареєстроване, сам факт існування такої споруди вже створює обмеження.

Які штрафи за самовільне будівництво

Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафів за порушення ДБН, недотримання містобудівних документів, внесення недостовірних даних у декларації, зміну замовника без повідомлення ДІАМ чи добудову без погодження із сусідами.

Санкції накладають на громадян, підприємців, посадовців органів влади та фахівців, які мають профільні сертифікати. Розмір штрафів сягає від 850 до 51 000 грн залежно від порушення.

Серед типових порушень:

  • будівництво без дозволів;
  • відхилення від затвердженого проєкту;
  • зведення гаражів, садових чи житлових будинків з порушеннями норм;
  • відсутність документів на землю під об’єктом.

Коли настає кримінальна відповідальність

Кримінальна стаття застосовується лише тоді, коли самобуд здійснюється на самовільно зайнятій землі. За такі дії загрожує штраф до 68 000 грн, пробаційний нагляд або обмеження волі, а у повторних випадках — позбавлення волі до трьох років.

Якщо ж земля перебуває у власності чи оренді, кримінальна відповідальність не настає, хоча адміністративні санкції залишаються чинними.

Як повідомлялось, зведення власного будинку вимагає більше, ніж просто документи на ділянку та приблизна схема розташування. Хоча для початку робіт цього може бути достатньо, повноцінний проєкт є необхідною умовою для завершення будівництва та його введення в експлуатацію. Жодний професійний будівельник не візьметься за роботу без технічної документації, адже це пряма вимога закону.

Також ми розповідали, що продаж незавершеного будівництва — поширене питання, яке постає, коли власник не в змозі добудувати об'єкт. Згідно із законодавством, незавершеним будівництвом визнаються споруди, які ще не введені в експлуатацію і не можуть бути фактично використані за призначенням.

земля нерухомість штраф будівництво будинок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
