Какая ответственность грозит за самовольное строительство на участке — правила в 2025 году

Закон определяет, что право собственности возникает только на основаниях, которые не противоречат законодательству. Если при создании здания нарушены требования по земле, проекту или строительным нормам, объект автоматически получает статус самовольного. Для этого достаточно одного признака: строительство без отвода земли, без разрешительных документов или с существенными нарушениями ГСН.

Именно такая позиция закреплена в решениях Верховного Суда, отмечают специалисты юридической компании "Земельный фонд Украины".

Какая ответственность за самовольное строительство

Здание с нарушениями может попасть под требование перестройки или сноса. Суд принимает такие решения в случае значительного отклонения от проекта и рисков для общественных или частных интересов.

Если перестройка невозможна или владелец ее не выполняет, тогда объект демонтируют за его счет.

"Проблемным также является строительство на земле с другим целевым назначением. В таких случаях государственные органы имеют право отменить декларацию о начале работ или ввести дополнительные ограничения для владельца", — говорят эксперты.

Что грозит владельцу земли из-за самостроя

Верховный Суд отмечает, что любое здание на чужой земле ограничивает права собственника участка. Это блокирует его застройку, передачу в аренду и уменьшает возможности распоряжаться имуществом.

Даже если право собственности на самострой не зарегистрировано, сам факт существования такого сооружения уже создает ограничения.

Какие штрафы за самовольное строительство

Административная ответственность предусматривает наложение штрафов за нарушение ГСН, несоблюдение градостроительных документов, внесение недостоверных данных в декларации, смену заказчика без уведомления ГИАМ или достройку без согласования с соседями.

Санкции накладывают на граждан, предпринимателей, должностных лиц органов власти и специалистов, имеющих профильные сертификаты. Размер штрафов составляет от 850 до 51 000 грн в зависимости от нарушения.

Среди типичных нарушений:

строительство без разрешений;

отклонение от утвержденного проекта;

возведение гаражей, садовых или жилых домов с нарушениями норм;

отсутствие документов на землю под объектом.

Когда наступает уголовная ответственность

Уголовная статья применяется только тогда, когда самострой осуществляется на самовольно занятой земле. За такие действия грозит штраф до 68 000 грн, пробационный надзор или ограничение свободы, а в повторных случаях — лишение свободы до трех лет.

Если же земля находится в собственности или аренде, уголовная ответственность не наступает, хотя административные санкции остаются в силе.

