Как узаконить строительство жилого дома в Украине — правила в 2025 году

Узаконивание строительства собственного дома — это четкий процесс, который требует выполнения нескольких этапов. Они стали проще благодаря цифровым сервисам и онлайн-регистрации. Соблюдение правил позволяет избежать штрафов и проблем в будущем.

Первый шаг к легальному строительству — правильно оформленная земля, пишут специалисты в Telegram канале "Ты же юрист".

Владелец должен иметь документ, подтверждающий право собственности или пользования участком. Он должен быть внесен в Государственный реестр вещных прав и иметь кадастровый номер.

Целевое назначение также играет ключевую роль. Строить жилье разрешено на землях с категорией:

для строительства и обслуживания жилого дома;

для хозяйственных зданий и сооружений;

приусадебный участок.

Получение исходных данных для строительства жилого дома

Заказчик обращается в местное управление градостроительства и архитектуры и получает строительный паспорт. Услуга является бесплатной.

В период военного положения действует упрощенная схема — достаточно обратиться к лицензированному проектанту и подготовить схему намерений застройки. Это позволяет быстрее стартовать.

Право на начало работ для строительства жилого дома

Начать работы можно только после подачи уведомления о начале строительства. Подать его легко — через портал Дія абр в ближайшем ЦПАУ.

Эта процедура бесплатная, а после ее завершения застройщик получает полное право на возведение дома.

Строительство жилого дома

Владелец может работать сам или же заключить договор с подрядчиком. Если выбирается второй вариант, нужно зарегистрировать договор в Реестре строительной деятельности. Владелец получит уникальный номер, который официально подтверждает факт строительства.

Основные варианты:

хозяйственный метод — самостоятельное строительство;

генподрядчик — официальный договор и регистрация.

Техническая инвентаризация жилого дома

После завершения строительных работ владелец заказывает технический паспорт. Аттестованный специалист выезжает на объект, проводит замеры и составляет техническую документацию. Данные обязательно вносятся в Реестр строительной деятельности.

Введение жилого дома в эксплуатацию

Дом считается готовым только после подачи декларации о введении в эксплуатацию. Сделать это можно онлайн в Дії или офлайн в ЦПАУ.

Услуга бесплатная, однако важно, чтобы все предыдущие документы были оформлены надлежащим образом.

Оформление права собственности на жилой дом

Финальный шаг — оформление собственности. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору или частному нотариусу.

После внесения сведений в Государственный реестр прав собственник получает официальную выписку и может полноценно распоряжаться домом.

Как сообщалось, в Украине постоянно идут споры между владельцами частных домов и местными властями относительно прилегающей территории. Ведь многие граждане ошибочно считают землю от забора до дороги своей собственностью.

Также отметим, что строительная отрасль, из-за использования традиционных материалов и методов, значительно влияет на окружающую среду. Для минимизации этого влияния в Австралии разработали инновационный экологический стройматериал из почвы, воды и картона.