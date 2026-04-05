Вітальня Сандри Буллок: як одна деталь додала затишку у приміщення (фото)

Сандра Буллок.

Нейтральні інтер’єри залишаються популярними, але часто виглядають занадто стримано або навіть холодно. Саме тому дизайнери дедалі частіше шукають способи "оживити" такі простори без радикальних змін. Один із прикладів — вітальня Сандра Буллок, де всього одна деталь змінила загальне сприйняття кімнати.

Йдеться не про ремонт чи дорогі рішення, а про грамотний акцент, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дерев'яні полиці в інтер'єрі вітальні

Ключовим елементом стали високі дерев’яні полиці. Вони не лише виконують функцію зберігання, а й формують атмосферу. Натуральне дерево додає тепла, глибини та текстури, чого часто бракує нейтральним палітрам.

Полиці оформлені не строго, а "живим" способом — кераміка, рамки з фото, книги в різних положеннях. Саме така невимушеність створює ефект обжитого простору.

Читайте також:

Сандра Буллок та Ніколь Кідман у вітальні. Фото: sandra.bullock.official/Instagram

У 2026 році особливо популярна тенденція використання дерева у великих об’ємах. Вона отримала назву wood drenching — коли матеріал повторюється у меблях, підлозі або стінах. У випадку цієї вітальні використано більш стриманий підхід, але ефект залишається відчутним.

"Найкращий вигляд має необроблене дерево, адже воно демонструє природну текстуру і старіння", — пояснює майстер меблів Трей Торн.

Вітальня Сандру Буллоку. Фото: sandra.bullock.official/Instagram

Як оживити нейтральний інтер'єр

Дизайнери наголошують: проблема не в самих нейтральних кольорах, а в нестачі шарів і фактур. Вертикальні дерев’яні елементи, як-от полиці, працюють краще за дрібні деталі, бо охоплюють одразу значну частину простору.

"Великі дерев’яні конструкції додають кімнаті драматичності та тепла, чого не можуть дати невеликі меблі", — зазначає дизайнерка Бріттані Редігер.

Окрім дерева, важливу роль відіграють тканини та декор. У просторі поєднуються м’які пледи, лляні абажури та крісло з візерунком. Це створює багатошаровість, яка робить інтер’єр більш живим.

"Дерево завжди виграє завдяки природному малюнку і нерівностям, які фарба приховує", — додає дизайнер Елвін Циммерман.

У підсумку саме поєднання простоти і природних матеріалів дозволяє перетворити навіть найстриманіший інтер’єр на теплий і затишний простір без зайвих витрат і складних рішень.

Як повідомляли Новини.LIVE, білий диван зазвичай сприймають як головний біль. Проте приклад подруги Сандри Буллок Дженніфер Еністон вкотре доводить зворотне. Її оселя стала чудовим прикладом того, що світлі меблі цілком реально поєднати з комфортом і повсякденною практичністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що будинок перетворюється на інструмент роботи з емоціями, де кожен предмет має глибший сенс, ніж просто гарний вигляд. У 2026 році це вилилося в моду на "осмислений інтер’єр", наповнений особистими історіями, що яскраво підтверджує приклад вітальні Джіджі Хадід. Свідоме ставлення до простору дозволяє перетворити житло на справжнє місце сили.