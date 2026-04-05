Гостиная Сандры Буллок: как одна деталь добавила уюта в помещение (фото)

Нейтральная гостиная Сандры Буллок "ожила" благодаря одной детали (фото)
Нейтральные интерьеры остаются популярными, но часто выглядят слишком сдержанно или даже холодно. Именно поэтому дизайнеры все чаще ищут способы "оживить" такие пространства без радикальных изменений. Один из примеров — гостиная Сандра Буллок, где всего одна деталь изменила общее восприятие комнаты.
Речь идет не о ремонте или дорогих решениях, а о грамотном акценте, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.
Деревянные полки в интерьере гостиной
Ключевым элементом стали высокие деревянные полки. Они не только выполняют функцию хранения, но и формируют атмосферу. Натуральное дерево добавляет тепла, глубины и текстуры, чего часто не хватает нейтральным палитрам.
Полки оформлены не строго, а "живым" способом — керамика, рамки с фото, книги в разных положениях. Именно такая непринужденность создает эффект обжитого пространства.
В 2026 году особенно популярна тенденция использования дерева в больших объемах. Она получила название wood drenching — когда материал повторяется в мебели, полу или стенах. В случае этой гостиной использован более сдержанный подход, но эффект остается ощутимым.
"Лучше всего выглядит необработанное дерево, ведь оно демонстрирует естественную текстуру и старение", — объясняет мастер мебели Трей Торн.
Как оживить нейтральный интерьер
Дизайнеры подчеркивают: проблема не в самих нейтральных цветах, а в недостатке слоев и фактур. Вертикальные деревянные элементы, например полки, работают лучше мелких деталей, потому что охватывают сразу значительную часть пространства.
"Большие деревянные конструкции добавляют комнате драматичности и тепла, чего не может дать небольшая мебель", — отмечает дизайнер Бриттани Редигер.
Кроме дерева, важную роль играют ткани и декор. В пространстве сочетаются мягкие пледы, льняные абажуры и кресло с узором. Это создает многослойность, которая делает интерьер более живым.
"Дерево всегда выигрывает благодаря естественному рисунку и неровностям, которые краска скрывает", — добавляет дизайнер Элвин Циммерман.
В итоге именно сочетание простоты и природных материалов позволяет превратить даже самый сдержанный интерьер в теплое и уютное пространство без лишних затрат и сложных решений.
Читайте Новини.LIVE!