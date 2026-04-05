Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нейтральная гостиная Сандры Буллок "ожила" благодаря одной детали (фото)

Нейтральная гостиная Сандры Буллок "ожила" благодаря одной детали (фото)

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 20:12
Гостиная Сандры Буллок: как одна деталь добавила уюта в помещение (фото)
Сандра Буллок. Фото: Reuters, sandra.bullock.official/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Нейтральные интерьеры остаются популярными, но часто выглядят слишком сдержанно или даже холодно. Именно поэтому дизайнеры все чаще ищут способы "оживить" такие пространства без радикальных изменений. Один из примеров — гостиная Сандра Буллок, где всего одна деталь изменила общее восприятие комнаты.

Речь идет не о ремонте или дорогих решениях, а о грамотном акценте, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Деревянные полки в интерьере гостиной

Ключевым элементом стали высокие деревянные полки. Они не только выполняют функцию хранения, но и формируют атмосферу. Натуральное дерево добавляет тепла, глубины и текстуры, чего часто не хватает нейтральным палитрам.

Полки оформлены не строго, а "живым" способом — керамика, рамки с фото, книги в разных положениях. Именно такая непринужденность создает эффект обжитого пространства.

 

Читайте также:
Нейтральная гостиная Сандры Буллок "ожила" благодаря одной детали (фото) - фото 1
Сандра Буллок и Николь Кидман в гостиной. Фото: sandra.bullock.official/Instagram

В 2026 году особенно популярна тенденция использования дерева в больших объемах. Она получила название wood drenching — когда материал повторяется в мебели, полу или стенах. В случае этой гостиной использован более сдержанный подход, но эффект остается ощутимым.

"Лучше всего выглядит необработанное дерево, ведь оно демонстрирует естественную текстуру и старение", — объясняет мастер мебели Трей Торн.

 

Нейтральная гостиная Сандры Буллок "ожила" благодаря одной детали (фото) - фото 2
Гостиная Сандру Буллоку. Фото: sandra.bullock.official/Instagram

Как оживить нейтральный интерьер

Дизайнеры подчеркивают: проблема не в самих нейтральных цветах, а в недостатке слоев и фактур. Вертикальные деревянные элементы, например полки, работают лучше мелких деталей, потому что охватывают сразу значительную часть пространства.

"Большие деревянные конструкции добавляют комнате драматичности и тепла, чего не может дать небольшая мебель", — отмечает дизайнер Бриттани Редигер.

Кроме дерева, важную роль играют ткани и декор. В пространстве сочетаются мягкие пледы, льняные абажуры и кресло с узором. Это создает многослойность, которая делает интерьер более живым.

"Дерево всегда выигрывает благодаря естественному рисунку и неровностям, которые краска скрывает", — добавляет дизайнер Элвин Циммерман.

В итоге именно сочетание простоты и природных материалов позволяет превратить даже самый сдержанный интерьер в теплое и уютное пространство без лишних затрат и сложных решений.

Как сообщали Новини.LIVE, белый диван обычно воспринимают как головную боль. Однако пример подруги Сандры Буллок Дженнифер Энистон в очередной раз доказывает обратное. Ее дом стал отличным примером того, что светлую мебель вполне реально совместить с комфортом и повседневной практичностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дом превращается в инструмент работы с эмоциями, где каждый предмет имеет более глубокий смысл, чем просто красивый вид. В 2026 году это вылилось в моду на "осмысленный интерьер", наполненный личными историями, что ярко подтверждает пример гостиной Джиджи Хадид. Сознательное отношение к пространству позволяет превратить жилье в настоящее место силы.

Сандра Буллок зарубежные звезды Дизайн
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации