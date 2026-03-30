Джіджі Хадід створила енергію вітальні за допомогою одного столика (фото)

Фото: gigihadid, dimitrios_koufakos/Instagram

Інтер’єр дедалі частіше стає способом впливати не лише на естетику, а й на внутрішній стан. У 2026 році тренд на "осмислений простір" лише посилюється — люди свідомо наповнюють житло символами та речами з історією. Саме такий підхід продемонструвала Джіджі Хадід у своїй вітальні.

Вона зробила ставку на простий елемент — журнальний столик — і перетворила його на центр енергії дому, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Декор журнального столика

У своїй квартирі Джіджі Хадід оформила столик максимально особисто: книги, вінтажні журнали, свічки та два ключові об’єкти — рожевий кварц у формі серця і символ Хамса. Такий мікс виглядає невимушено, але водночас має глибший сенс.

"Декор із символами та камінням відображає глибше психологічне бажання формувати емоційну атмосферу простору", — пояснює інтер’єрна експертка.

Столик у вітальні Джіджі Хадід. Фото: dimitrios_koufakos/Instagram

Значення рожевого кварцу в інтер'єрі

Рожевий кварц традиційно асоціюють зі співчуттям і емоційним відновленням. У сучасних інтер’єрах його використовують не лише як декор, а як "якір наміру".

"Навіть якщо сприймати це символічно, об’єкт із заданим наміром здатен впливати на мислення", — зазначає Яро Кірі, додаючи, що камінь на столику щодня нагадує про спокій, підтримку і внутрішній баланс.

Символ Хамса в домі значення

Хамса — долоня з оком — має коріння у близькосхідних та середземноморських традиціях. Вважається, що вона захищає від негативу та символізує уважність.Саме тому такий елемент виглядає доречно навіть у сучасному мінімалістичному інтер’єрі.

"У просторі дому це не лише оберіг, а й знак усвідомленості та поваги до культур", — пояснює Яро Кірі.

Як створити енергетику дому через декор

Підхід Джіджі Хадід легко повторити без великих витрат. Достатньо кількох предметів із особистим значенням:

камінь або символ із власною історією;

книги чи речі з подорожей;

тепле світло свічок.

Головне — не кількість, а сенс. Дослідження у сфері психології середовища підтверджують: простір, який відображає цінності людини, підвищує відчуття контролю і безпеки. У нестабільні часи саме такі деталі стають точками опори.

Як повідомляли Новини.LIVE, навесні 2026 року в моду повернувся затишок, що дозволяє відчути себе на відпочинку, не залишаючи власної оселі. Новим еталоном такого стилю стала вітальня Дженніфер Еністон, де межа між домашнім комфортом і квітучим садом майже зникла.

Також Новини.LIVE розповідали, що у дизайні їдальні Сільвестра Сталлоне та Дженніфер Флавін первинною стала концепція, а не предмети побуту. Замість меблів настрій простору диктує мистецтво, завдяки чому інтер'єр виглядає цілісним і виразним, але без зайвого візуального шуму. Осередок кімнати змістився від столу до арт-об'єктів, які й тримають на собі весь характер приміщення.