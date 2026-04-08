Клубний будинок: що це за формат нерухомості та чим відрізняється від ЖК

Клубний будинок. Фото: The Capital, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ринок нерухомості поступово змінюється: покупці дедалі частіше обирають не квадратні метри, а формат життя. Саме тому клубні будинки перестали бути нішевим продуктом і стали окремою категорією. Водночас навколо них досі багато непорозумінь.

Найчастіше їх плутають із житловими комплексами, хоча різниця між ними принципова.

Відмінність клубного будинку від житлового комплексу

Клубний будинок — це малоповерховий житловий проєкт із обмеженою кількістю квартир. Його головна ідея — приватність і комфорт вузького кола мешканців. Тут немає масовості, характерної для великих ЖК, натомість формується закрита спільнота зі схожими цінностями.

Основна різниця з ЖК — у масштабі та підході. Якщо житлові комплекси орієнтовані на велику кількість квартир, то клубні будинки роблять ставку на якість середовища.

Внутрішній простір таких осель часто нагадує приватну резиденцію. Ви не зустрінете тут десяток однакових "одинушок" на поверсі. Натомість забудовники пропонують дворівневі апартаменти, житло з власними терасами чи патіо. У деяких випадках житло адаптують під запити покупця ще на етапі будівництва.

Скільки квартир у клубному будинку

Невелика кількість мешканців — ключова особливість. У будинку може бути від 10 до 40 квартир, що формує тиху атмосферу без постійного потоку людей. Закрита територія, охорона та контроль доступу підсилюють відчуття безпеки.

Такі будинки зазвичай мають унікальний дизайн і не повторюють типові рішення. Це можуть бути сучасні камерні новобудови або реконструйовані історичні будівлі. Високі стелі, нестандартні фасади, преміальні матеріали — усе це формує відчуття індивідуальності.

Що ще варто знати українцям

У 2026 році український ринок нерухомості демонструє стрімку трансформацію, змушуючи інвесторів остаточно відмовитися від застарілих стратегій на користь ліквідності, зазначила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

За її словами, увага покупців прикута до гнучких форматів, які здатні приносити швидкий прибуток у мінливих умовах.

"Насправді, у нас є чималий вибір, куди інвестувати, тож зациклюватися на звичних метрах не варто", — каже Берещак.

Експертка радить оцінювати насамперед функціональність об’єкта та його реальні перспективи на ринку оренди. За словами фахівчині, це не тільки житлова нерухомість, а й ціла низка альтернативних ніш, що раніше залишалися в тіні.

