Клубный дом: что это за формат недвижимости и чем отличается от ЖК

Клубный дом.

Рынок недвижимости постепенно меняется: покупатели все чаще выбирают не квадратные метры, а формат жизни. Именно поэтому клубные дома перестали быть нишевым продуктом и стали отдельной категорией. В то же время вокруг них до сих пор много недоразумений.

Чаще всего их путают с жилыми комплексами, хотя разница между ними принципиальная, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АН The Capital.

Отличие клубного дома от жилого комплекса

Клубный дом — это малоэтажный жилой проект с ограниченным количеством квартир. Его главная идея — приватность и комфорт узкого круга жильцов. Здесь нет массовости, характерной для больших ЖК, зато формируется закрытое сообщество с похожими ценностями.

Основная разница с ЖК — в масштабе и подходе. Если жилые комплексы ориентированы на большое количество квартир, то клубные дома делают ставку на качество среды.

Внутреннее пространство таких домов часто напоминает частную резиденцию. Вы не встретите здесь десяток одинаковых "однушек" на этаже. Вместо этого застройщики предлагают двухуровневые апартаменты, жилье с собственными террасами или патио. В некоторых случаях жилье адаптируют под запросы покупателя еще на этапе строительства.

Сколько квартир в клубном доме

Небольшое количество жильцов — ключевая особенность. В доме может быть от 10 до 40 квартир, что формирует тихую атмосферу без постоянного потока людей. Закрытая территория, охрана и контроль доступа усиливают ощущение безопасности.

Такие дома обычно имеют уникальный дизайн и не повторяют типовые решения. Это могут быть современные камерные новостройки или реконструированные исторические здания. Высокие потолки, нестандартные фасады, премиальные материалы — все это формирует ощущение индивидуальности.

Что еще стоит знать украинцам

В 2026 году украинский рынок недвижимости демонстрирует стремительную трансформацию, заставляя инвесторов окончательно отказаться от устаревших стратегий в пользу ликвидности, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

По ее словам, внимание покупателей приковано к гибким форматам, которые способны приносить быструю прибыль в меняющихся условиях.

"На самом деле, у нас есть большой выбор, куда инвестировать, поэтому зацикливаться на привычных метрах не стоит", — говорит Берещак.

Эксперт советует оценивать прежде всего функциональность объекта и его реальные перспективы на рынке аренды. По словам специалиста, это не только жилая недвижимость, но и целый ряд альтернативных ниш, ранее остававшихся в тени.

