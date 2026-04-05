Помилка при оформленні нерухомості: чому право власності можуть оскаржити

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 20206 році купівля житла залишається однією з найризикованіших фінансових операцій для українців. Багато хто помилково вважає, що витяг із реєстру автоматично гарантує безпеку угоди. Насправді ж ключові проблеми часто приховані в минулому об’єкта. І саме вони можуть призвести до втрати права власності навіть через роки.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні помилки при оформленні нерухомості, які загрожують втратою права власності.

Перевірка об'єкта нерухомості

Найпоширеніша помилка — поверхнева перевірка історії квартири або будинку. Покупці часто обмежуються лише актуальним записом у реєстрі, не аналізуючи попередні переходи права власності.

Згідно зі статтею 215 Цивільного кодексу України, правочин можуть визнати недійсним, якщо він укладений з порушенням закону. Це означає, що навіть оформлений договір не захищає, якщо раніше були юридичні порушення.

Особливо небезпечні ситуації:

Читайте також:

приховані спадкоємці, які не дали згоду;

відсутність дозволу одного з подружжя;

продаж майна без належних прав у продавця.

Юридична перевірка нерухомості перед купівлею

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно" визначає порядок оформлення, однак не гарантує повної безпеки. Нотаріус перевіряє лише базові дані, а глибока перевірка — відповідальність покупця, зазначають в компанії blago.

Варто обов’язково:

отримати повну історію власників;

перевірити судові справи щодо об’єкта;

переконатися у відсутності боргів і обтяжень;

вказувати реальну суму в договорі.

Як оскаржити право власності на квартиру

Найтиповіші підстави для позову є відсутність дозволу органів опіки при наявності дітей та недійсна або відкликана довіреність. Також часто подаються до суду при арештах чи обтяженнях, які були не враховані під час угоди.

Суд може скасувати право власності навіть у добросовісного покупця, якщо буде доведено порушення процедури.

Що варто врахувати при купівлі квартири

Пошук ідеального моменту для купівлі житла у 2026 році перестав бути грою з календарем, адже сучасний ринок нерухомості диктує нові правила гри, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE. На перше місце виходить не сезонність, а індивідуальна фінансова стратегія та реальна готовність інвестора до угоди.

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру. Бо будівельний цикл — він тривалий", — каже вона.

Хоча літній період традиційно пропонує більше варіантів через бажання забудовників стимулювати продажі, зима залишається вигідною для тих, хто вміє вести переговори та шукає додаткові бонуси.

"Саме тому правильний момент — це не лише про місяць, а про готовність купувати", — влучно підсумовує Берещак.

Зрештою, успіх операції тепер залежить від глибокого аналізу конкретних пропозицій, а не від магічних дат у розкладі.

Як повідомляли Новини.LIVE, довкола фінансового моніторингу операцій з нерухомістю останнім часом виникло чимало чуток, які через розмови про "тотальний контроль" лише створюють зайву паніку серед учасників ринку. Проте не варто боятися гучних заголовків про посилення правил, адже на практиці процедура є цілком зрозумілою та прозорою. Насправді реальна ситуація значно простіша, ніж її намагаються подати в мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що одразу після придбання чи успадкування нерухомості нові власники зазвичай поринають у клопоти з ремонтом, забуваючи про критично важливі юридичні деталі. Проте зволікання з переоформленням договору на розподіл електроенергії загрожує плутаниною в платіжках та неочікуваним відключенням послуг. Щоб уникнути зайвих боргів і проблем із постачальником, варто актуалізувати дані в особовому рахунку якнайшвидше.