Чому в хрущовках не робили високих стель і як це пояснювали

Низькі стелі в хрущовках — чому так будували в СРСР
Після війни СРСР зіткнувся з житловою катастрофою. Мільйони людей жили в бараках, комуналках і підвалах, а міста стрімко зростали. Державі потрібне було швидке і масове рішення. Саме в такій реальності з’явилися хрущовки — прості будинки, розраховані не на комфорт, а на терміни та кількість.
Але високі стелі в цю логіку не вписувалися, зазначає автор YouTube-каналу "Історик". Кожен зайвий сантиметр означав втрату часу, матеріалів і грошей, яких і так бракувало.
Економія на будівництві житла в СРСР
Низькі стелі стали прямим наслідком курсу на боротьбу з "архітектурними надмірностями". У середині 1950-х років було офіційно заборонено декоративні елементи, складні фасади й усе, що не впливало на базову функцію житла.
Зменшення висоти стелі з майже трьох метрів до 2,5 дозволяло суттєво скоротити витрати. Для держави це означало більше квартир у кожному будинку і швидше виконання планів.
Основна логіка була простою:
- менше бетону і цегли;
- дешевші інженерні рішення;
- швидше зведення будинків.
"Комфорт вважався другорядним, а окрема квартира — уже великим кроком уперед", — зазначає автор відео.
Норми висоти стелі в хрущовці
Висота стель у хрущовках не була випадковою. Її ретельно прораховували інженери й санітарні служби. Мінімально допустимим показником визнали 2,48-2,50 метра. Такий об’єм повітря вважався достатнім для життя сім’ї та не суперечив тодішнім нормам.
Низькі стелі мали й практичні плюси. Наприклад, приміщення швидше прогрівалися. Також можна було встановлювати слабші системи опалення.
Раніше ми розповідали про сталінки, де характерні масивні фасади та стелі заввишки понад 4 метри були частиною чітко продуманої концепції. А також, чому хрущовки 464 серії наразі технічно та функціонально застаріли.
Читайте Новини.LIVE!