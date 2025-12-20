Почему в хрущевках не делали высоких потолков и как это объясняли

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После войны СССР столкнулся с жилищной катастрофой. Миллионы людей жили в бараках, коммуналках и подвалах, а города стремительно росли. Государству нужно было быстрое и массовое решение. Именно в такой реальности появились хрущевки - простые дома, рассчитанные не на комфорт, а на сроки и количество.

Но высокие потолки в эту логику не вписывались, отмечает автор YouTube-канала "Историк". Каждый лишний сантиметр означал потерю времени, материалов и денег, которых и так не хватало.

Экономия на строительстве жилья в СССР

Низкие потолки стали прямым следствием курса на борьбу с "архитектурными излишествами". В середине 1950-х годов были официально запрещены декоративные элементы, сложные фасады и все, что не влияло на базовую функцию жилья.

Уменьшение высоты потолка с почти трех метров до 2,5 позволяло существенно сократить расходы. Для государства это означало больше квартир в каждом доме и более быстрое выполнение планов.

Основная логика была простой:

меньше бетона и кирпича;

более дешевые инженерные решения;

быстрее возведение домов.

"Комфорт считался второстепенным, а отдельная квартира — уже большим шагом вперед", — отмечает автор видео.

Нормы высоты потолка в хрущевке

Высота потолков в хрущевках не была случайной. Ее тщательно просчитывали инженеры и санитарные службы. Минимально допустимым показателем признали 2,48-2,50 метра. Такой объем воздуха считался достаточным для жизни семьи и не противоречил тогдашним нормам.

Низкие потолки имели и практические плюсы. Например, помещения быстрее прогревались. Также можно было устанавливать более слабые системы отопления.

Ранее мы рассказывали о сталинках, где характерные массивные фасады и потолки высотой более 4 метров были частью четко продуманной концепции. А также, почему хрущевки 464 серии сейчас технически и функционально устарели.