Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Подвійні двері у хрущовках — що ховали радянські архітектори

Подвійні двері у хрущовках — що ховали радянські архітектори

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 17:31
Чому в хрущовках встановлювали двоє дверей і навіщо це робили
Будинок типу "хрущовка". Фото: Рexels

Старі хрущовки й сьогодні зберігають архітектурні рішення, які здаються незрозумілими сучасному мешканцю. Одне з них — подвійні вхідні двері. Попри зовнішню простоту, це було цілком практичне рішення, продиктоване теплотехнічними недоліками раннього масового будівництва та вимогами тогочасних норм безпеки. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, навіщо у хрущовках робили такі вхідні двері.

Реклама
Читайте також:

Теплоізоляція хрущовок

Основою регулювання слугували радянські СНиП, що визначали характеристики огороджувальних конструкцій та параметри пожежної безпеки.У 1950-1960-х роках житло зводили швидко, дешево та з мінімальним запасом міцності. 

Тонкі вхідні двері, передбачені типовими серіями К-7 або 1-335, не відповідали вимогам теплотехнічних параметрів, установлених у СНиП СРСР. Через це мешканці щодня відчували холод, протяги й постійні втрати тепла.

Щоб компенсувати конструктивні недоліки, встановлювали друге полотно, яке створювало невеликий тамбур. Повітряний прошарок між дверима працював як природний утеплювач.

"Це дозволяло хоч частково досягти рівня теплоізоляції, закладеного у нормах, та забезпечити базовий комфорт", — зазначає OBOZ.UA.

Переваги подвійних дверей:

  • значне зменшення тепловтрат у зимовий період;
  • усунення протягів;
  • стабільніша температура у коридорі квартири.

Звукоізоляція квартири у хрущовках

Низька щільність матеріалів і тонкі перегородки робили хрущовки "гучними". Шум з коридору легко проникав усередину, що суперечило загальним рекомендаціям щодо рівня акустичного комфорту, прописаним у СНиП по житловому будівництву.

Додаткові двері значно зменшували проникнення звукових хвиль, ізолюючи житло від розмов сусідів, кроків, роботи ліфта та інших типових коридорних шумів.

Ефекти подвійних дверей:

  • зниження рівня шуму;
  • підвищення приватності;
  • комфортніші умови для сімей з дітьми та людей, які працювали позмінно.

Безпека та конструктивні норми у хрущовках

З часом додаткові двері почали сприймати не лише як утеплення, а як елементарний бар’єр безпеки. Подвійне полотно ускладнювало проникнення в квартиру, навіть якщо обидві двері були дерев’яними.

Водночас СНиП не вимагали встановлення саме двох дверей. Вони лише визначали мінімальні теплотехнічні й пожежні характеристики.

Фактичне двошарове рішення стало відповіддю на недостатню якість первинних конструкцій. Мешканці самостійно доповнювали квартири тим, чого бракувало проектним серіям.

Як повідомлялось, невелике вікно між кухнею та ванною кімнатою у хрущовках, яке породило багато міфів, насправді має суто прагматичне призначення. Цей елемент був закладений в проєкт ще на етапі масового житлового будівництва і виконував функції, що відповідали тогочасним вимогам.

Також ми розповідали, що в середині XX століття Радянський Союз володів величезними лісовими ресурсами, що робило деревину одним із найдешевших матеріалів. Саме завдяки цій доступності та низькій собівартості паркет став стандартним і вигідним покриттям для підлоги в радянських квартирах.

СРСР нерухомість хрущовки Дизайн квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації