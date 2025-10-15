Хто з ВПО може отримати безплатне житло на рік — умови участі у державному проєкті

Люди отримують ключи. Фото: Freepik

В Україні розпочався новий державний експеримент — безплатне проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це крок, спрямований на підтримку тих, хто втратив дім і потребує допомоги після тривалого лікування чи догляду.

Як зазначили у Міністерстві соціальної політики, програма покликана підтримати людей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, допомогти їм відновити самостійність та соціальні зв’язки.

Хто може отримати безоплатне житло для ВПО

Скористатися можливістю можуть маломобільні ВПО, які завершили тривалий курс медсестринського догляду або потребують додаткової опіки.

Головна умова — наявність статусу внутрішньо переміщеної особи та документального підтвердження потреби у соціальній підтримці.

Учасники програми зможуть проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців — безоплатно, за рахунок державного бюджету.

Які послуги отримають ВПО безплатно

Держава передбачила не лише дах над головою, а й комплексну підтримку. Послуга включає:

житло з усіма необхідними зручностями;

можливість самостійно готувати їжу;

допомогу у веденні господарства;

розвиток побутових та соціальних навичок;

супровід фахівців соціальної сфери;

допомогу у вирішенні життєвих ситуацій.

"Ми створюємо умови, де людина відчуває не лише турботу, а й мотивацію повернутися до активного життя", — підкреслюють у Міністерстві соціальної політики.

Що передбачає новий проект для ВПО. Фото: MLSP.gov.ua/Facebook

Хто може надавати безплатне житло для ВПО

Надання послуги здійснюють фізичні та юридичні особи, які:

внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;

відповідають критеріям, визначеним постановою Кабміну;

мають у власності або орендують відповідне приміщення.

Таким чином, держава не лише бере участь у фінансуванні, а й залучає громадські ініціативи та приватний сектор, створюючи мережу підтримки для переселенців по всій країні.

Хто може надавати послугу ВПО. Фото: MLSP.gov.ua/Facebook

Як отримати безплатне житло для ВПО у 2025 році

Щоб долучитися до програми, заявнику потрібно звернутися до місцевого органу соціального захисту або центру надання соціальних послуг. Там допоможуть оформити документи, перевірять відповідність критеріям та визначать доступні місця.

Процес оформлення простий і спрямований на мінімізацію бюрократії.

"Основне завдання — зробити послугу реально доступною для тих, хто її потребує, без зайвих паперових бар’єрів", — наголошують у міністерстві.

Що очікують від державного проєкту для ВПО

За прогнозами Мінсоцполітики, цей пілотний проєкт стане основою для розробки довгострокової системи підтриманого проживання в Україні.

"Забезпечення гідних умов життя для ВПО — це не короткочасна допомога, а інвестиція у відновлення суспільства після війни", — підкреслюють у міністерстві.

Якщо ініціатива покаже ефективність, її можуть розширити на інші категорії осіб, які потребують допомоги з житлом та соціальним супроводом.

Як повідомлялось, в єОселі з’явились нові функції, що поширюються на ВПО та жителів прифронтових зон, який відкриває значні можливості для отримання житла. Проте нові умови вимагають від заявників уважної та ґрунтовної підготовки необхідної документації.

Також було розширено підтримку роботодавців, які надають роботу ВПО у період воєнного стану, зокрема подвоєно термін виплати компенсацій. Проте, це збільшення торкнеться лише роботодавців, що працюють у певних регіонах.