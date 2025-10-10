Оновлена єОселя для ВПО і прифронтових громад — що треба знати перед заявкою

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" у 2025 році стала важливим інструментом для відновлення житла українців, які втратили його через війну. Нещодавно в межах ініціативи запрацював механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій, що відкриває нові можливості, але й вимагає ретельної підготовки документів.

Цей механізм має низку ключових юридичних нюансів, на які слід звернути увагу ще до подачі заяви, пояснила юристка Богдана Гончар.

Хто може отримати компенсацію за програмою "єОселя"

За словами Гончар, законодавство чітко визначає коло осіб, які можуть претендувати на державну допомогу.

"Право на компенсацію мають внутрішньо переміщені особи та громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, які не володіють житлом на підконтрольній території або не відчужували його протягом останніх 36 місяців", — наголосила вона.

Це положення покликане запобігти дублюванню виплат і зловживанням, а також створює правову базу для прозорого контролю з боку держави.

Важливо, щоб заявник міг підтвердити статус ВПО та відсутність права власності на житло — саме ці документи найчастіше викликають труднощі.

Як працює механізм "єОселі" з банками та ПФУ

Держава не виплачує гроші безпосередньо громадянину — механізм передбачає участь банківських установ як фінансових посередників.

"Держава не перераховує кошти напряму, а через банки, що взаємодіють із Пенсійним фондом. Це захищає державний ресурс, але водночас створює додаткові адміністративні кроки для заявників", — каже Гончар.

Тож охочим скористатися програмою потрібно не лише відповідати критеріям, а й підготувати повний пакет документів:

довідку ВПО або підтвердження реєстрації на прифронтовій території;

документи про відсутність власності;

заяву до банку, який співпрацює з програмою.

Після перевірки банком дані надходять до Пенсійного фонду, який ухвалює остаточне рішення про компенсацію.

Розмір компенсації "єОселі" для ВПО

Механізм "єОселі" передбачає кілька рівнів фінансової підтримки:

до 70% першого внеску, але не більше 30% вартості житла;

до 70% щомісячного платежу протягом першого року кредитування, але не більше 150 тис. грн;

до 40 тис. грн на супутні витрати.

Ці кошти фактично є цільовою субсидією, прив’язаною до умов кредитування, і формують прозорі рамки взаємних прав та обов’язків держави й громадян.

Обмеження "єОселі" для ВПО та прифронтових територій

За словами юристки, програма має вікові та вартісні обмеження щодо житла — воно не може перевищувати певну ціну або бути занадто старим.

"Такі межі відповідають міжнародній практиці, де держава стимулює придбання економічно обґрунтованого житла. Це підвищує ефективність використання бюджетних коштів і підтримує інвестиційну привабливість ринку", — зауважила Гончар.

Окрему увагу варто приділити процентним ставкам кредиту. Для пільгових категорій громадян (військові, медики, педагоги) ставка становить 3%, для інших — 7%.

Такий підхід, за словами Гончар, є "механізмом соціальної справедливості", який стимулює фахівців залишатися у регіонах, наближених до фронту.

Які документи потрібно підготувати для участі

Щоб уникнути відмови, юристи радять заздалегідь підготувати повний пакет документів, зокрема:

Паспорт і код платника податків. Довідку про статус ВПО або про реєстрацію на прифронтовій території. Документ, що підтверджує відсутність права власності на житло. Підтвердження доходів (на вимогу банку).

"З мого досвіду, найскладніше — це підтвердити відсутність житла на підконтрольній території. Краще зібрати документи заздалегідь, щоб уникнути затримок", — порадила юристка.

Як повідомлялось, щоб отримати іпотеку за програмою "єОселя", необхідно мати певний рівень щомісячного доходу.

Також для участі у програмі спочатку потрібно визначити, які саме квартири відповідають вимогам "єОселі" і є доступними для купівлі.