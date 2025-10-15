Кто из ВПЛ может получить бесплатное жилье на год — условия участия в государственном проекте

Новая программа для ВПЛ — кто может получить бесплатное жилье
В Украине начался новый государственный эксперимент — бесплатное проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это шаг, направленный на поддержку тех, кто потерял дом и нуждается в помощи после длительного лечения или ухода.
Как отметили в Министерстве социальной политики, программа призвана поддержать людей, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, помочь им восстановить самостоятельность и социальные связи.
Кто может получить бесплатное жилье для ВПЛ
Воспользоваться возможностью могут маломобильные ВПЛ, которые завершили длительный курс медсестринского ухода или нуждаются в дополнительной опеке.
Главное условие — наличие статуса внутренне перемещенного лица и документального подтверждения потребности в социальной поддержке.
Участники программы смогут проживать в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев — бесплатно, за счет государственного бюджета.
Какие услуги получат ВПЛ бесплатно
Государство предусмотрело не только крышу над головой, но и комплексную поддержку. Услуга включает:
- жилье со всеми необходимыми удобствами;
- возможность самостоятельно готовить пищу;
- помощь в ведении хозяйства;
- развитие бытовых и социальных навыков;
- сопровождение специалистов социальной сферы;
- помощь в решении жизненных ситуаций.
"Мы создаем условия, где человек чувствует не только заботу, но и мотивацию вернуться к активной жизни", — подчеркивают в Министерстве социальной политики.
Кто может предоставлять бесплатное жилье для ВПЛ
Предоставление услуги осуществляют физические и юридические лица, которые:
- внесены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг;
- соответствуют критериям, определенным постановлением Кабмина;
- имеют в собственности или арендуют соответствующее помещение.
Таким образом, государство не только участвует в финансировании, но и привлекает общественные инициативы и частный сектор, создавая сеть поддержки для переселенцев по всей стране.
Как получить бесплатное жилье для ВПЛ в 2025 году
Чтобы присоединиться к программе, заявителю нужно обратиться в местный орган социальной защиты или центр предоставления социальных услуг. Там помогут оформить документы, проверят соответствие критериям и определят доступные места.
Процесс оформления простой и направлен на минимизацию бюрократии.
"Основная задача — сделать услугу реально доступной для тех, кто в ней нуждается, без лишних бумажных барьеров", — отмечают в министерстве.
Что ожидают от государственного проекта для ВПЛ
По прогнозам Минсоцполитики, этот пилотный проект станет основой для разработки долгосрочной системы поддержанного проживания в Украине.
"Обеспечение достойных условий жизни для ВПЛ — это не кратковременная помощь, а инвестиция в восстановление общества после войны", — подчеркивают в министерстве.
Если инициатива покажет эффективность, ее могут расширить на другие категории лиц, нуждающихся в помощи с жильем и социальным сопровождением.
Как сообщалось, в єОселе появились новые функции, распространяющиеся на ВПЛ и жителей прифронтовых зон, который открывает значительные возможности для получения жилья. Однако новые условия требуют от заявителей внимательной и основательной подготовки необходимой документации.
Также была расширена поддержка работодателей, которые предоставляют работу ВПЛ в период военного положения, в частности удвоен срок выплаты компенсаций. Однако, это увеличение коснется только работодателей, работающих в определенных регионах.
