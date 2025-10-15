Видео
Новая программа для ВПЛ — кто может получить бесплатное жилье

Новая программа для ВПЛ — кто может получить бесплатное жилье

Дата публикации 15 октября 2025 11:22
Кто из ВПЛ может получить бесплатное жилье на год — условия участия в государственном проекте
Люди получают ключи. Фото: Freepik

В Украине начался новый государственный эксперимент — бесплатное проживание для маломобильных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это шаг, направленный на поддержку тех, кто потерял дом и нуждается в помощи после длительного лечения или ухода.

Как отметили в Министерстве социальной политики, программа призвана поддержать людей, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, помочь им восстановить самостоятельность и социальные связи.

Читайте также:

Кто может получить бесплатное жилье для ВПЛ

Воспользоваться возможностью могут маломобильные ВПЛ, которые завершили длительный курс медсестринского ухода или нуждаются в дополнительной опеке.

Главное условие — наличие статуса внутренне перемещенного лица и документального подтверждения потребности в социальной поддержке.

Участники программы смогут проживать в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев — бесплатно, за счет государственного бюджета.

Какие услуги получат ВПЛ бесплатно

Государство предусмотрело не только крышу над головой, но и комплексную поддержку. Услуга включает:

  • жилье со всеми необходимыми удобствами;
  • возможность самостоятельно готовить пищу;
  • помощь в ведении хозяйства;
  • развитие бытовых и социальных навыков;
  • сопровождение специалистов социальной сферы;
  • помощь в решении жизненных ситуаций.

"Мы создаем условия, где человек чувствует не только заботу, но и мотивацию вернуться к активной жизни", — подчеркивают в Министерстве социальной политики.

 

Новая программа для ВПЛ — кто может получить бесплатное жилье - фото 1
Что предусматривает новый проект для ВПЛ. Фото: MLSP.gov.ua/Facebook

Кто может предоставлять бесплатное жилье для ВПЛ

Предоставление услуги осуществляют физические и юридические лица, которые:

  • внесены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг;
  • соответствуют критериям, определенным постановлением Кабмина;
  • имеют в собственности или арендуют соответствующее помещение.

Таким образом, государство не только участвует в финансировании, но и привлекает общественные инициативы и частный сектор, создавая сеть поддержки для переселенцев по всей стране.

 

Новая программа для ВПЛ — кто может получить бесплатное жилье - фото 2
Кто может предоставлять услугу ВПЛ. Фото: MLSP.gov.ua/Facebook

Как получить бесплатное жилье для ВПЛ в 2025 году

Чтобы присоединиться к программе, заявителю нужно обратиться в местный орган социальной защиты или центр предоставления социальных услуг. Там помогут оформить документы, проверят соответствие критериям и определят доступные места.

Процесс оформления простой и направлен на минимизацию бюрократии.

"Основная задача — сделать услугу реально доступной для тех, кто в ней нуждается, без лишних бумажных барьеров", — отмечают в министерстве.

Что ожидают от государственного проекта для ВПЛ

По прогнозам Минсоцполитики, этот пилотный проект станет основой для разработки долгосрочной системы поддержанного проживания в Украине.

"Обеспечение достойных условий жизни для ВПЛ — это не кратковременная помощь, а инвестиция в восстановление общества после войны", — подчеркивают в министерстве.

Если инициатива покажет эффективность, ее могут расширить на другие категории лиц, нуждающихся в помощи с жильем и социальным сопровождением.

Как сообщалось, в єОселе появились новые функции, распространяющиеся на ВПЛ и жителей прифронтовых зон, который открывает значительные возможности для получения жилья. Однако новые условия требуют от заявителей внимательной и основательной подготовки необходимой документации.

Также была расширена поддержка работодателей, которые предоставляют работу ВПЛ в период военного положения, в частности удвоен срок выплаты компенсаций. Однако, это увеличение коснется только работодателей, работающих в определенных регионах.

Катерина Балаева
Автор:
Катерина Балаева
