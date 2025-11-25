Відео
Нові ваучери на житло — хто може отримати 2 млн грн на квартиру

Дата публікації: 25 листопада 2025 20:12
Оновлено: 20:05
Нові житлові ваучери — хто з українців може отримати до 2 млн грн на купівлю квартири
Люди у кімнаті. Фото: Freepik

Із набуттям чинності Порядку №1176 з’явився новий інструмент підтримки окремих категорій українців — житловий ваучер номіналом 2 млн грн. Він покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

Як пояснила експертка програм з правової безпеки власності Ольга Оніщук, ваучер стане реальним шансом для тих, хто роками не міг вирішити житлове питання через втрату свого майна.

Читайте також:

Отримати ваучер зможуть ВПО, які стоять на обліку, перемістилися з ТОТ або територій, захоплених Росією ще у 2014 році, а також учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. Важливою умовою є відсутність судимостей за злочини проти основ національної безпеки та відсутність санкційних обмежень.

Хто має право на житловий ваучер без власного житла

Однією з ключових вимог є відсутність житлової нерухомості у самого отримувача та членів його сім’ї. 

"Це має бути повна відсутність житла як у власності, так і у вигляді приміщень, наданих державою", — підкреслила Оніщук.

Під житлом розуміються квартири, житлові приміщення, приватні будинки, садові або дачні будинки, земельні ділянки під ними та частки у праві власності.

Проте існують два винятки:

  • об’єкти, які перебувають в іпотеці та не погашені;
  • нерухомість на ТОТ або в зоні бойових дій.

Перевірку прав власності держава здійснюватиме через ДРРП. Саме ці дані стануть підставою для підтвердження або відмови.

Як подати заявку на ваучер через Дію

Подати заяву можна буде в електронній формі: через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Технічна можливість у Дії з’явиться до кінця березня 2026 року. Система автоматично звірятиме дані з низкою державних реєстрів, серед яких реєстр актів цивільного стану, реєстр ветеранів війни, база даних ВПО та реєстр територій бойових дій.

Поки не запрацює технічний інтерфейс, перелік документів, які необхідно буде подавати самостійно, остаточно не визначено.

Як використовувати житловий ваучер для купівлі нерухомості

Механізм використання подібний до житлових сертифікатів. Ваучер дозволить купити житло на вторинному чи первинному ринку, інвестувати в будівництво або внести перший внесок за іпотекою. Також ним можна погасити існуючу іпотеку.

Бронювання коштів здійснюватиме Укрпошта, а резерв діятиме 60 днів. Договори купівлі нерухомості або іпотечні угоди мають бути нотаріально посвідчені. Нотаріус перевірятиме юридичну чистоту житла та його розташування у відносно безпечному регіоні.

Житло не можна купувати у родичів — така заборона має запобігти зловживанням і фіктивним угодам.

Як працює житловий ваучер у порівнянні з компенсаційним сертифікатом

За даними Мінвідновлення, майже 28 тисяч родин уже отримали компенсаційні сертифікати за зруйноване житло. Але ваучер має іншу правову природу. 

"Житловий ваучер — це не компенсація за знищене майно, а допомога за факт внутрішнього переміщення", — пояснила Оніщук.

Сертифікат "єВідновлення" прив’язаний до конкретного зруйнованого об’єкта, а ваучер — це фіксована одноразова допомога у 2 млн грн.

Отримувач ваучера відступає державі право вимоги до росії на суму отриманої допомоги. Це не блокує можливість у майбутньому отримати компенсацію за знищене житло, якщо воно розташоване на ТОТ. 

"Отримання ваучера не закриває шлях до компенсації за зруйновану оселю", — наголосила Оніщук.

Як повідомлялось, для багатьох ВПО придбання житла через іпотеку є ключовим способом відновити втрачене. Хоча ця можливість знаходиться у фокусі уваги, досвід покупців свідчить про наявність неявних труднощів та складнощів у реалізації цієї процедури.

Також ми розповідали, що в Україні розпочалися додаткові виплати у розмірі 2 тисяч гривень для ВПО, які відповідають встановленим критеріям. Ця сума є "сьомою" допомогою, що надається після шести місяців безперервного отримання стандартної щомісячної виплати на проживання. Вже затверджені чіткі умови, які визначають, хто саме має право на цю фінансову підтримку та як її можна оформити.

іпотека нерухомість житло ВПО купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
