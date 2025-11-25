Новые жилищные ваучеры — кто из украинцев может получить до 2 млн грн на покупку квартиры

Люди в комнате. Фото: Freepik

Со вступлением в силу Порядка №1176 появился новый инструмент поддержки отдельных категорий украинцев — жилищный ваучер номиналом 2 млн грн. Он призван помочь внутренне перемещенным лицам, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях.

Как пояснила эксперт программ по правовой безопасности собственности Ольга Онищук, ваучер станет реальным шансом для тех, кто годами не мог решить жилищный вопрос из-за потери своего имущества.

Получить ваучер смогут ВПЛ, которые стоят на учете, переместились с ВОТ или территорий, захваченных Россией еще в 2014 году, а также участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Важным условием является отсутствие судимостей за преступления против основ национальной безопасности и отсутствие санкционных ограничений.

Кто имеет право на жилищный ваучер без собственного жилья

Одним из ключевых требований является отсутствие жилой недвижимости у самого получателя и членов его семьи.

"Это должно быть полное отсутствие жилья как в собственности, так и в виде помещений, предоставленных государством", — подчеркнула Онищук.

Под жильем понимаются квартиры, жилые помещения, частные дома, садовые или дачные дома, земельные участки под ними и доли в праве собственности.

Однако существуют два исключения:

объекты, которые находятся в ипотеке и не погашены;

недвижимость на ВОТ или в зоне боевых действий.

Проверку прав собственности государство будет осуществлять через ГРРП. Именно эти данные станут основанием для подтверждения или отказа.

Как подать заявку на ваучер через Дію

Подать заявление можно будет в электронной форме: через Дію, ЦПАУ или нотариуса. Техническая возможность у Дії появится до конца марта 2026 года. Система автоматически будет сверять данные с рядом государственных реестров, среди которых реестр актов гражданского состояния, реестр ветеранов войны, база данных ВПЛ и реестр территорий боевых действий.

Пока не заработает технический интерфейс, перечень документов, которые необходимо будет подавать самостоятельно, окончательно не определен.

Как использовать ваучер для покупки недвижимости

Механизм использования подобен жилищным сертификатам. Ваучер позволит купить жилье на вторичном или первичном рынке, инвестировать в строительство или внести первый взнос по ипотеке. Также им можно погасить существующую ипотеку.

Бронирование средств будет осуществлять Укрпочта, а резерв будет действовать 60 дней. Договоры покупки недвижимости или ипотечные сделки должны быть нотариально заверены. Нотариус будет проверять юридическую чистоту жилья и его расположение в относительно безопасном регионе.

Жилье нельзя покупать у родственников — такой запрет должен предотвратить злоупотребления и фиктивные сделки.

Как работает ваучер по сравнению с сертификатом

По данным Минвосстановления, почти 28 тысяч семей уже получили компенсационные сертификаты за разрушенное жилье. Но ваучер имеет другую правовую природу.

"Жилищный ваучер — это не компенсация за уничтоженное имущество, а помощь за факт внутреннего перемещения", — пояснила Онищук.

Сертификат "єВідновлення" привязан к конкретному разрушенному объекту, а ваучер — это фиксированная единовременная помощь в 2 млн грн.

Получатель ваучера уступает государству право требования к России на сумму полученной помощи. Это не блокирует возможность в будущем получить компенсацию за уничтоженное жилье, если оно расположено на ВОТ.

"Получение ваучера не закрывает путь к компенсации за разрушенное жилье", — отметила Онищук.

Как сообщалось, для многих ВПЛ приобретение жилья через ипотеку является ключевым способом восстановить утраченное. Хотя эта возможность находится в фокусе внимания, опыт покупателей свидетельствует о наличии неявных трудностей и сложностей в реализации этой процедуры.

Также мы рассказывали, что в Украине начались дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен для ВПЛ, которые соответствуют установленным критериям. Эта сумма является "седьмой" помощью, предоставляемой после шести месяцев непрерывного получения стандартной ежемесячной выплаты на проживание. Уже утверждены четкие условия, которые определяют, кто именно имеет право на эту финансовую поддержку и как ее можно оформить.