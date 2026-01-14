Новий закон про житлову політику — до чого готуватись українцям

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні зроблено крок до повного перезавантаження житлової сфери. Парламент ухвалив закон "Про основні засади житлової політики", який скасує Житловий кодекс 1983 року та остаточно відмовиться від радянської моделі розподілу житла.

Законопроєкт №12377 у другому читанні та в цілому підтримали 250 народних депутатів, повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Як зміниться житлова політика в Україні

Документ став відповіддю на виклики війни, хронічні квартирні черги та міжнародні зобовʼязання України в межах Ukraine Facility. За словами голови профільного комітету Олени Шуляк, новий підхід має "поставити людину в центр системи та прибрати будь-яке ручне керування".

Кому держава надаватиме безплатне житло

Безоплатне житло збережеться лише для чітко визначених категорій. Йдеться про військовослужбовців, рятувальників, поліцейських та дітей-сиріт. Для інших громадян держава переходить від обіцянок до реальних інструментів підтримки.

Що таке доступне та соціальне житло

Новий закон вводить два формати, які мають замінити багаторічні квартирні черги:

Доступне житло — можливість придбати квартиру на пільгових умовах через іпотеку, кооперативи, лізинг або оренду з викупом. Соціальне житло — тимчасове проживання за соціальною орендою, розмір якої не перевищуватиме 30% доходу родини.

Як працюватиме оренда з правом викупу

Після десяти років оренди житло можна буде оформити у власність, але лише один раз у житті. Усі платежі надходитимуть до спеціального фонду, з якого будуватимуть нові квартири для соціальних потреб.

"Оренда з правом викупу — один із найефективніших механізмів у ЄС, і саме на ньому наполягали міжнародні партнери", — пояснила Шуляк.

Що зміниться для службового житла

Службові квартири стануть виключно тимчасовими. Їх більше не можна буде приватизувати, а проживання дозволятиметься лише на період роботи.

Виняток — інвалідність, отримана під час виконання службових обовʼязків.

Як цифровізація змінить черги на житло

"Серцем реформи стане цифрова система", — наголосила Шуляк.

Єдиний житловий реєстр обʼєднає дані про людей, житловий фонд та всі доступні програми. Це має унеможливити корупцію й зникнення документів.

Закон є рамковим. Попереду — спеціальні акти про фонд соціального житла, зміни до Податкового кодексу та запуск механізмів на рівні громад.

Раніше ми розповідали, хто з ветеранів може отримати компенсацію за оренду житла. А також, в яких випадках можуть анулювати право власності на нерухомість у 2026 році.