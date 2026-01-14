Новый закон о жилищной политике — к чему готовиться украинцам

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине сделан шаг к полной перезагрузке жилищной сферы. Парламент принял закон "Об основных принципах жилищной политики", который отменит Жилищный кодекс 1983 года и окончательно откажется от советской модели распределения жилья.

Законопроект №12377 во втором чтении и в целом поддержали 250 народных депутатов, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Как изменится жилищная политика в Украине

Документ стал ответом на вызовы войны, хронические квартирные очереди и международные обязательства Украины в рамках Ukraine Facility. По словам главы профильного комитета Елены Шуляк, новый подход должен "поставить человека в центр системы и убрать любое ручное управление".

Кому государство будет предоставлять бесплатное жилье

Бесплатное жилье сохранится только для четко определенных категорий. Речь идет о военнослужащих, спасателях, полицейских и детях-сиротах. Для других граждан государство переходит от обещаний к реальным инструментам поддержки.

Что такое доступное и социальное жилье

Новый закон вводит два формата, которые должны заменить многолетние квартирные очереди:

Доступное жилье — возможность приобрести квартиру на льготных условиях через ипотеку, кооперативы, лизинг или аренду с выкупом. Социальное жилье — временное проживание по социальной аренде, размер которой не будет превышать 30% дохода семьи.

Как будет работать аренда с правом выкупа

После десяти лет аренды жилье можно будет оформить в собственность, но только один раз в жизни. Все платежи будут поступать в специальный фонд, из которого будут строить новые квартиры для социальных нужд.

"Аренда с правом выкупа — один из самых эффективных механизмов в ЕС, и именно на нем настаивали международные партнеры", — пояснила Шуляк.

Что изменится для служебного жилья

Служебные квартиры станут исключительно временными. Их больше нельзя будет приватизировать, а проживание будет разрешено только на период работы.

Исключение — инвалидность, полученная при исполнении служебных обязанностей.

Как цифровизация изменит очереди на жилье

"Сердцем реформы станет цифровая система", — подчеркнула Шуляк.

Единый жилищный реестр объединит данные о людях, жилой фонд и все доступные программы. Это должно исключить коррупцию и исчезновение документов.

Закон является рамочным. Впереди — специальные акты о фонде социального жилья, изменения в Налоговый кодекс и запуск механизмов на уровне общин.

Ранее мы рассказывали, кто из ветеранов может получить компенсацию за аренду жилья. А также, в каких случаях могут аннулировать право собственности на недвижимость в 2026 году.