Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Новый закон о жилищной политике — что изменится для украинцев

Новый закон о жилищной политике — что изменится для украинцев

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 11:29
Новый закон о жилищной политике — к чему готовиться украинцам
Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине сделан шаг к полной перезагрузке жилищной сферы. Парламент принял закон "Об основных принципах жилищной политики", который отменит Жилищный кодекс 1983 года и окончательно откажется от советской модели распределения жилья.

Законопроект №12377 во втором чтении и в целом поддержали 250 народных депутатов, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Реклама
Читайте также:

Как изменится жилищная политика в Украине

Документ стал ответом на вызовы войны, хронические квартирные очереди и международные обязательства Украины в рамках Ukraine Facility. По словам главы профильного комитета Елены Шуляк, новый подход должен "поставить человека в центр системы и убрать любое ручное управление".

Кому государство будет предоставлять бесплатное жилье

Бесплатное жилье сохранится только для четко определенных категорий. Речь идет о военнослужащих, спасателях, полицейских и детях-сиротах. Для других граждан государство переходит от обещаний к реальным инструментам поддержки.

Что такое доступное и социальное жилье

Новый закон вводит два формата, которые должны заменить многолетние квартирные очереди:

  1. Доступное жилье — возможность приобрести квартиру на льготных условиях через ипотеку, кооперативы, лизинг или аренду с выкупом.
  2. Социальное жилье — временное проживание по социальной аренде, размер которой не будет превышать 30% дохода семьи.

Как будет работать аренда с правом выкупа

После десяти лет аренды жилье можно будет оформить в собственность, но только один раз в жизни. Все платежи будут поступать в специальный фонд, из которого будут строить новые квартиры для социальных нужд.

"Аренда с правом выкупа — один из самых эффективных механизмов в ЕС, и именно на нем настаивали международные партнеры", — пояснила Шуляк.

Что изменится для служебного жилья

Служебные квартиры станут исключительно временными. Их больше нельзя будет приватизировать, а проживание будет разрешено только на период работы.

Исключение — инвалидность, полученная при исполнении служебных обязанностей.

Как цифровизация изменит очереди на жилье

"Сердцем реформы станет цифровая система", — подчеркнула Шуляк.

Единый жилищный реестр объединит данные о людях, жилой фонд и все доступные программы. Это должно исключить коррупцию и исчезновение документов.

Закон является рамочным. Впереди — специальные акты о фонде социального жилья, изменения в Налоговый кодекс и запуск механизмов на уровне общин.

Ранее мы рассказывали, кто из ветеранов может получить компенсацию за аренду жилья. А также, в каких случаях могут аннулировать право собственности на недвижимость в 2026 году.

закон недвижимость жилье квартира документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации