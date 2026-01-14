Новый закон о жилищной политике — к чему готовиться украинцам

Новый закон о жилищной политике — что изменится для украинцев
В Украине сделан шаг к полной перезагрузке жилищной сферы. Парламент принял закон "Об основных принципах жилищной политики", который отменит Жилищный кодекс 1983 года и окончательно откажется от советской модели распределения жилья.
Законопроект №12377 во втором чтении и в целом поддержали 250 народных депутатов, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Как изменится жилищная политика в Украине
Документ стал ответом на вызовы войны, хронические квартирные очереди и международные обязательства Украины в рамках Ukraine Facility. По словам главы профильного комитета Елены Шуляк, новый подход должен "поставить человека в центр системы и убрать любое ручное управление".
Кому государство будет предоставлять бесплатное жилье
Бесплатное жилье сохранится только для четко определенных категорий. Речь идет о военнослужащих, спасателях, полицейских и детях-сиротах. Для других граждан государство переходит от обещаний к реальным инструментам поддержки.
Что такое доступное и социальное жилье
Новый закон вводит два формата, которые должны заменить многолетние квартирные очереди:
- Доступное жилье — возможность приобрести квартиру на льготных условиях через ипотеку, кооперативы, лизинг или аренду с выкупом.
- Социальное жилье — временное проживание по социальной аренде, размер которой не будет превышать 30% дохода семьи.
Как будет работать аренда с правом выкупа
После десяти лет аренды жилье можно будет оформить в собственность, но только один раз в жизни. Все платежи будут поступать в специальный фонд, из которого будут строить новые квартиры для социальных нужд.
"Аренда с правом выкупа — один из самых эффективных механизмов в ЕС, и именно на нем настаивали международные партнеры", — пояснила Шуляк.
Что изменится для служебного жилья
Служебные квартиры станут исключительно временными. Их больше нельзя будет приватизировать, а проживание будет разрешено только на период работы.
Исключение — инвалидность, полученная при исполнении служебных обязанностей.
Как цифровизация изменит очереди на жилье
"Сердцем реформы станет цифровая система", — подчеркнула Шуляк.
Единый жилищный реестр объединит данные о людях, жилой фонд и все доступные программы. Это должно исключить коррупцию и исчезновение документов.
Закон является рамочным. Впереди — специальные акты о фонде социального жилья, изменения в Налоговый кодекс и запуск механизмов на уровне общин.
