Чому прикрашання будинку гірляндами може обернутися суперечкою — норми закону

Новорічні вогні створюють атмосферу свята, і власники приватних будинків охоче перетворюють свої подвір’я на світлі інсталяції. Закон не забороняє це робити, однак певні правила все ж існують.

Право власника "вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном" гарантує стаття 317 Цивільного кодексу України, а стаття 41 Конституції України підкріплює недоторканність приватної власності. Тож прикрашати фасад і двір дозволено, якщо дії не порушують інтересів інших осіб.

Які гірлянди можна використовувати на приватній території

Хоча в Україні немає норм, що прямо регулюють новорічну ілюмінацію на власному подвір’ї, її монтаж повинен відповідати вимогам пожежної безпеки. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені МВС, наголошують на необхідності користуватися лише справними електроприладами.

Безпечний декор передбачає:

використання зовнішніх гірлянд із класом захисту не нижче IP44;

недопущення перевантаження мережі;

захист кабелів від механічних пошкоджень та вологи.

Також Кодекс цивільного захисту України вимагає мінімізувати ризики виникнення пожеж, тому ілюмінацію потрібно вимикати при тривалій відсутності вдома.

Сусіди і світлова ілюмінація на ділянці

Більшість конфліктів пов’язана не з офіційними обмеженнями, а з дискомфортом сусідів.

"Права інших громадян не можуть порушуватися під час користування землею", — це положення статті 9 Земельного кодексу України часто стає аргументом у спорах.

Так само стаття 319 ЦКУ зазначає, що власник має діяти, не створюючи перешкод іншим.

Найчастіше претензії стосуються надмірної яскравості або мерехтіння, що заважає відпочивати.

Щоб уникнути суперечок, варто:

встановити таймери з автоматичним вимкненням у нічний час;

обирати м’які, не надто інтенсивні режими;

погоджувати найяскравіші елементи декору з найближчими сусідами.

