Застарілі різдвяні тренди і як дизайнери прикрашають натомість (фото)

Люди прикрашають ялинку. Фото: Freepik

Святковий період змушує придивлятися до дому уважніше, адже саме взимку дизайн інтер’єр перебуває у центрі уваги гостей. Однак тренди, які здавалися ефектними кілька сезонів тому, зараз вже виглядають застарілими.

Оскільки декор використовується лише протягом короткого часу, зміни в дизайнерських підходах стають особливо помітними — кліше швидко втрачають актуальність, пише видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Холодний мінімалізм у різдвяному декорі

Монохром і стерильні композиції вже не передають різдвяного тепла.

"Люди знову хочуть традиційності та атмосфери домашнього свята", — зазначає дизайнер Престон Конрад.

Новий напрям — це поєднання фактур, вінтажу та предметів з історією.

Що зараз працює найкраще:

поєднання вінтажних дрібниць із сучасними елементами;

використання сімейних реліквій у зоні вітальні;

природні матеріали замість пластикових прикрас.

Різдвяний стіл. Фото: Nancy Betty

Червоний і зелений у різдвяному оформленні

Традиційні барви не зникають, однак правило "декор лише в червоному і зеленому" вважають застарілим. Використовуйте кольори, що вже є у вашому інтер’єрі, це економніше й виглядає гармонійніше.

Популярні відтінки 2025 року:

сапфіровий та глибокий синій;

тепла фуксія та сливовий;

смарагдовий, бірюзовий і темний нефрит.

Шкарпетки сверху каміна. Фото: Grey Joyner Interiors

Кольорові вогники на різдвяній ялинці

Яскраві миготливі лампочки дизайнерка Хелена Клуніс-Росс називає "візуальним шумом". Вона рекомендує теплі маленькі LED-вогники, заховані вглиб гілок.

Якщо хочеться кольору, варто обмежитися одним чи двома тонами.

Новорічна ялинка. Фото: Katharine Pooley

Мішура у різдвяному декорі

Блискуча мішура вже давно втратила актуальність.

"Тінсел остаточно втратив свою привабливість", — зазначає дизайнерка Кетрін Пулі.

Новорічна мішура. Фото: Jon Day

Натомість у тренді природні й ремісничі матеріали.

Що обирають дизайнери:

різьблене дерево;

матове або прозоре скло;

фетр, льон, натуральні гілки.

Стильний декор може бути безкоштовним: пофарбовані металізованою фарбою листя магнолії виглядають ефектніше за фабричну мішуру.

Відсутність індивідуальності

Головний тренд 2025 року — особистість у центрі декору. Ялинки більше не повинні виглядати "відредагованими".

Прикрашена ялинка. Фото: Katharine Pooley

Як повернути автентичність:

змішати фактури та форми іграшок;

використовувати дитячі вироби та сімейні прикраси;

додати природні елементи: шишки, сухоцвіти, гілки.

Дизайнери радять шукати натхнення у вітринах модних брендів — саме там з’являються найсучасніші сезонні ідеї.

Як повідомлялось, щорічні пошуки нових ідей для святкового декору часто змушують нас забути про класичні рішення. Цього року ікона домашнього затишку Марта Стюарт вирішила повернутися до традицій, і цей вибір вразив навіть експертів з дизайну інтер'єру.

Також ми розповідали, що з наближенням Нового року 2026 святкова атмосфера традиційно починається на кухні, де змішуються аромати мандаринів, глінтвейну та свіжої випічки. Щоб посилити цей затишок та привабити удачу в рік Червоного Вогняного Коня, варто додати відповідний декор. Грамотно підібрані деталі створять особливий святковий настрій у ці зимові дні.