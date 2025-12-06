Почему украшение дома гирляндами может обернуться спором — нормы закона

Дом с иллюминацией. Фото: grandbolivar.com

Новогодние огни создают атмосферу праздника, и владельцы частных домов охотно превращают свои дворы в светящиеся инсталляции. Закон не запрещает это делать, однако определенные правила все же существуют.

Право собственника "свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом" гарантирует статья 317 Гражданского кодекса Украины, а статья 41 Конституции Украины подкрепляет неприкосновенность частной собственности. Поэтому украшать фасад и двор разрешено, если действия не нарушают интересы других лиц.

Какие гирлянды можно использовать на частной территории

Хотя в Украине нет норм, прямо регулирующих новогоднюю иллюминацию на собственном дворе, ее монтаж должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности в Украине, утвержденные МВД, отмечают необходимость пользоваться только исправными электроприборами.

Безопасный декор предусматривает:

использование внешних гирлянд с классом защиты не ниже IP44;

недопущение перегрузки сети;

защиту кабелей от механических повреждений и влаги.

Также Кодекс гражданской защиты Украины требует минимизировать риски возникновения пожаров, поэтому иллюминацию нужно выключать при длительном отсутствии дома.

Соседи и световая иллюминация на участке

Большинство конфликтов связано не с официальными ограничениями, а с дискомфортом соседей.

"Права других граждан не могут нарушаться при пользовании землей", — это положение статьи 9 Земельного кодекса Украины часто становится аргументом в спорах.

Так же статья 319 ГКУ отмечает, что собственник должен действовать, не создавая препятствий другим.

Чаще всего претензии касаются чрезмерной яркости или мерцания, что мешает отдыхать.

Чтобы избежать споров, стоит:

установить таймеры с автоматическим выключением в ночное время;

выбирать мягкие, не слишком интенсивные режимы;

согласовывать самые яркие элементы декора с ближайшими соседями.

