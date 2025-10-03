Чи варто віддати обслуговування будинку керуючій компанії — переваги та недоліки

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Керуюча компанія — це підрядник або бізнес, якому мешканці передають обов’язки з утримання багатоквартирного будинку. Її завдання — забезпечити безперебійну роботу всіх інженерних систем, організувати ремонти, прибирання, комунікацію з мешканцями. На відміну від ОСББ, де мешканці самі беруть на себе відповідальність, управитель працює за контрактом і відповідає за якість послуг.

Як наголосив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі Новини.LIVE, це повинна бути професійна керуюча компанія, а не та, яку нав’язує місцева влада.

Переваги керуючої компанії для мешканців

Головний плюс такого управління — комплексність. Компанія бере на себе більшість турбот, які зазвичай стають проблемою для мешканців. Серед ключових переваг:

Професійний підхід. У штаті є сантехніки, електрики, диспетчери, які швидко реагують на аварії. Менше адміністративного клопоту. Жителі не витрачають час на бухгалтерію чи організацію ремонтів. Стандарти обслуговування. У контрактах часто передбачені штрафи за неякісну роботу. Це дозволяє вимагати компенсацію, якщо послуги виконані неналежно.

Таке рішення особливо вигідне для новобудов, де мешканці ще не мають досвіду спільного управління.

Недоліки керуючої компанії для будинка

Попри очевидні переваги, у цього варіанту є слабкі сторони, які важливо врахувати перед підписанням договору:

Менше контролю. Мешканці фактично не впливають на щоденні витрати та рішення компанії. Вища вартість. У тариф закладається прибуток компанії, тому внески зазвичай більші, ніж в ОСББ. Ризик недобросовісності. На ринку є управителі, які працюють формально, без реальної турботи про будинок.

Саме тому важливо детально вивчати договір і вимагати прозорих звітів.

Чому потрібен контроль над керуючими компаніями

Попенко звертає увагу, що в Україні досі відсутній дієвий контроль у сфері управління багатоквартирними будинками.

"Відсутня система не тільки контролю, а й вирішення конфліктних ситуацій. У США є навіть житловий суд, де розглядають суперечки між орендарем і орендодавцем чи управляючою компанією. У нас подібного механізму немає", — пояснює експерт.

Через цю прогалину мешканці часто залишаються сам на сам з проблемами, коли управитель не виконує своїх обов’язків.

Війна як виклик для системи управління

Додатковою проблемою стала війна. Попенко наголошує, що через російські обстріли багато мешканців не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло.

"Місцева влада часто не знає, у кого будинок перебуває на балансі. Це унеможливлює швидке оформлення документів і відшкодування збитків", — зазначає він.

Це свідчить про нагальну потребу в оновленні підходів до управління житловим фондом і створення прозорої системи реєстрації та контролю.

Як мешканцям вибрати надійну керуючу компанію

Щоб зменшити ризики, варто звернути увагу на кілька практичних порад:

перевірити досвід роботи компанії та відгуки в інших будинках;

вимагати детальний договір із прописаними штрафами за порушення;

ініціювати регулярні звіти перед мешканцями;

об’єднатися з сусідами для спільного контролю.

У майбутньому саме поєднання професійного управління й реального контролю громади може стати оптимальною моделлю для українських міст.

