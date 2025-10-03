Стоит ли отдать обслуживание дома управляющей компании — преимущества и недостатки

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Управляющая компания — это подрядчик или бизнес, которому жильцы передают обязанности по содержанию многоквартирного дома. Ее задача — обеспечить бесперебойную работу всех инженерных систем, организовать ремонты, уборку, коммуникацию с жильцами. В отличие от ОСМД, где жители сами берут на себя ответственность, управляющий работает по контракту и отвечает за качество услуг.

Как отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Новини.LIVE, это должна быть профессиональная управляющая компания, а не та, которую навязывает местная власть.

Реклама

Читайте также:

Преимущества управляющей компании для жителей

Главный плюс такого управления — комплексность. Компания берет на себя большинство забот, которые обычно становятся проблемой для жителей.

Среди ключевых преимуществ:

Профессиональный подход. В штате есть сантехники, электрики, диспетчеры, которые быстро реагируют на аварии. Меньше административных хлопот. Жители не тратят время на бухгалтерию или организацию ремонтов. Стандарты обслуживания. В контрактах часто предусмотрены штрафы за некачественную работу. Это позволяет требовать компенсацию, если услуги выполнены ненадлежащим образом.

Такое решение особенно выгодно для новостроек, где жильцы еще не имеют опыта совместного управления.

Недостатки управляющей компании для дома

Несмотря на очевидные преимущества, у этого варианта есть слабые стороны, которые важно учесть перед подписанием договора:

Меньше контроля. Жители фактически не влияют на ежедневные расходы и решения компании. Более высокая стоимость. В тариф закладывается прибыль компании, поэтому взносы обычно больше, чем в ОСМД. Риск недобросовестности. На рынке есть управляющие, которые работают формально, без реальной заботы о доме.

Именно поэтому важно детально изучать договор и требовать прозрачных отчетов.

Почему нужен контроль над управляющими компаниями

Попенко обращает внимание, что в Украине до сих пор отсутствует действенный контроль в сфере управления многоквартирными домами.

"Отсутствует система не только контроля, но и решения конфликтных ситуаций. В США есть даже жилищный суд, где рассматривают споры между арендатором и арендодателем или управляющей компанией. У нас подобного механизма нет", — объясняет эксперт.

Из-за этого пробела жители часто остаются один на один с проблемами, когда управляющий не выполняет своих обязанностей.

Война как вызов для системы управления

Дополнительной проблемой стала война. Попенко отмечает, что из-за российских обстрелов многие жители не могут получить компенсацию за разрушенное жилье.

"Местные власти часто не знают, у кого дом находится на балансе. Это делает невозможным быстрое оформление документов и возмещение убытков", — отмечает он.

Это свидетельствует о насущной необходимости в обновлении подходов к управлению жилищным фондом и создании прозрачной системы регистрации и контроля.

Как жителям выбрать надежную управляющую компанию

Чтобы уменьшить риски, стоит обратить внимание на несколько практических советов:

проверить опыт работы компании и отзывы в других домах;

требовать подробный договор с прописанными штрафами за нарушения;

инициировать регулярные отчеты перед жильцами;

объединиться с соседями для совместного контроля.

В будущем именно сочетание профессионального управления и реального контроля громады может стать оптимальной моделью для украинских городов.

Ранее мы рассказывали, соответствует ли реальная финансовая и управленческая эффективность ОСМД ожиданиям его членов.

Также сообщалось, что жилой дом приобретает статус многоквартирного, если содержит три или более квартир. Если же квартир только две, он считается индивидуальным или малоквартирным.