Плюси та мінуси ОСББ — що варто знати мешканцям будинків перед створенням

ОСББ, або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, — це юридична особа, яку створюють мешканці для самостійного управління своїм будинком. Простіше кажучи, це спосіб, коли власники квартир беруть кермо влади у свої руки: вирішують, як витрачати кошти, які ремонти проводити й кого наймати для роботи. ОСББ виникає як альтернатива керуючим компаніям і дозволяє мешканцям взяти контроль у власні руки.

Переваги ОСББ

Прозорість рішень

Одна з головних переваг ОСББ — це контроль. Мешканці самі вирішують, куди витрачати кошти, які роботи проводити та хто їх виконуватиме. На загальних зборах співвласники формують бюджет, обирають голову або правління і стежать за витратами. Це дає змогу уникнути непрозорих схем, які часто трапляються з керуючими компаніями.

Економія на витратах

ОСББ може домовлятися про вигідніші ціни на комунальні послуги, ремонт чи прибирання. Наприклад, об’єднання може закупити матеріали напряму чи найняти підрядників за нижчими тарифами. Ба більше, мешканці можуть самі виконувати частину робіт, наприклад, прибирання чи дрібний ремонт, що значно скорочує витрати.

Гнучкість у виборі підрядників

ОСББ не прив’язане до однієї компанії. Мешканці можуть наймати сторонні фірми, створювати власний штат працівників або комбінувати ці підходи. Це дозволяє адаптувати рішення до потреб конкретного будинку, хай то старий фонд чи новобудова.

Доступ до грантів

ОСББ мають перевагу в отриманні державної чи місцевої підтримки. Наприклад, програми енергоефективності, такі як утеплення будинку чи заміна вікон, часто доступні саме для об'єднань. Такі ініціативи можуть значно знизити комунальні платежі та покращити комфорт проживання.

Недоліки ОСББ

Висока залученість мешканців

Створення та управління ОСББ вимагає часу й активності. Потрібно проводити збори, вести документацію, розв'язувати спірні питання. Часто вся відповідальність лягає на кількох ініціативних людей, а решта мешканців залишаються байдужими. Якщо активність низька, ОСББ може стати неефективним.

Помилки через брак досвіду

Не кожен голова чи правління ОСББ має досвід у господарській діяльності чи бухгалтерії. Неправильне укладання договорів, помилки в тендерах чи погане планування бюджету можуть призвести до фінансових втрат або конфліктів між мешканцями.

Юридична відповідальність

ОСББ — це юридична особа, а отже, на нього покладаються обов’язки: податки, звітність, укладання договорів. Без належного правового супроводу чи бухгалтера можна потрапити в халепу, наприклад, отримати штрафи за неправильну документацію.

Ризик корупції

Навіть в ОСББ є місце для зловживань. Наприклад, правління може замовляти роботи у "своїх" підрядників за завищеними цінами. Без належного контролю з боку мешканців це може призвести до фінансових махінацій.

Досвід і перспективи ОСББ в Україні

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі Новини.LIVE наголошує, що ОСББ — це не панацея, але тимчасовий варіант. Це перехідний етап подальшого руху до професійного управління багатоквартирними будинками.

Він нагадує, що перші ОСББ в Україні з’явилися ще наприкінці 1990-х, але масово почали створюватися лише у 2012-2015 роках. Професійне навчання управителів стартувало лише у 2017-2019 роках.

"Величезна різниця в підходах і процесах привела до того, що ринок управителів багатоквартирних будинків, взагалі, житлова політика щодо управління багатоквартирними будинками, виявилася жахливо розбалансованою", — підкреслив експерт.

Для порівняння, у Польщі перехід до професійного управління відбувався поетапно, із чіткими термінами та навчальними програмами в університетах. Це забезпечило якісний ріст компетентних управителів.

Сьогодні ОСББ — це реальний інструмент самоврядування мешканців, але його ефективність залежить від активності, знань та довіри у будинку. Ці об єднання уже довели, що можуть допомогти заощадити, модернізувати будинки та об’єднати людей. Але водночас вони нагадують, що самоврядування — це не тільки права, а й відповідальність, яку потрібно розділяти між усіма співвласниками.

