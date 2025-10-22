Як оформити та зареєструвати будинкову книгу у разі втрати у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

Будинкова книга — це документ, який містить інформацію про зареєстрованих людей у будинку чи квартирі. Цей документ може знадобитися для підтвердження місця проживання, реєстрації нових мешканців або під час операцій із нерухомістю, наприклад, при продажу чи поділі майна.

Після ухвалення постанови Кабміну №265 від 7 лютого 2021 року правила ведення будинкових книг істотно змінилися. Документом скасовано обов’язкове ведення таких книг на рівні держави. Тепер питання їх оформлення або відмови від них вирішується окремо кожним органом місцевого самоврядування.

Реклама

Читайте також:

Тобто, у різних містах і громадах порядок може відрізнятися. У деяких сільських і міських радах ведення будинкових книг залишили як додатковий інструмент обліку мешканців, в інших — повністю скасували.

Де отримати будинкову книгу

Як зазначено на порталі "Дія", послугу надають виконавчі органи сільських, селищних і міських рад. У більшості громад звернення приймають через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Подати заяву можна:

особисто власником житла;

через уповноваженого представника;

поштою — рекомендованим листом із повним пакетом документів.

Які документи потрібні для оформлення будинкової книги

Щоб отримати або замінити будинкову книгу, заявник має надати:

заяву встановленого зразка;

документ, що підтверджує право власності на будинок або квартиру;

нову будинкову книгу (її купує сам мешканець);

паспорти всіх власників і зареєстрованих осіб;

свідоцтва про народження дітей;

попередню будинкову книгу (якщо відбувається заміна);

технічний паспорт на житло.

Відсутність хоча б одного з цих документів може стати підставою для відмови.

Коли потрібно оформляти або замінювати будинкову книгу

Органи місцевого самоврядування оформлюють будинкові книги у таких випадках:

після введення в експлуатацію нового житлового будинку;

якщо стара книга зіпсована, втрачена або заповнена;

при зміні власника житла;

після поділу або об’єднання будинку чи квартири.

Процедура безплатна, а термін розгляду документів — до 30 календарних днів.

Результатом оформлення є нова будинкова книга або офіційна відмова у наданні послуги. Забрати її можна особисто або через довірену особу, а також отримати поштою — рекомендованим листом.

Чому можуть відмовити в оформленні будинкової книги

У разі відмови обов’язково зазначається причина. Найчастіше це:

подання неповного пакета документів;

помилки або невідповідність даних вимогам законодавства;

визнання заявника або його представника недієздатним.

Якщо заявнику безпідставно відмовили, він має право оскаржити рішення. Скаргу можна подати до окружного адміністративного суду. Зробити це може сам заявник або його офіційний представник.

Фахівці радять перед зверненням до суду уточнити позицію в місцевій раді — іноді проблему можна вирішити адміністративно, без судових витрат.

Як повідомлялось, в Україні громадянам дозволено проживати без реєстрації місця проживання не довше 30 днів. Після цього терміну необхідно обов'язково задекларувати або зареєструвати своє нове місце проживання.

Також ми розповідали, що процес продажу житла значно ускладнюється, якщо у квартирі зареєстровані неповнолітні, що створює для власників додаткові юридичні проблеми та хвилювання. Ситуація стає особливо непростою, коли самі діти та їхні батьки перебувають за кордоном, а продавець знаходиться в Україні, адже це додає складнощів у розв'язанні питань, пов'язаних із "пропискою" дитини.