Як продати квартиру, де прописані діти — покрокова інструкція

Питання продажу житла ускладнюється, якщо у квартирі зареєстровані неповнолітні. Власники часто хвилюються, адже прописка дітей створює додаткові юридичні нюанси. Особливо складно, коли самі діти та їхні батьки перебувають за кордоном, а продавець знаходиться в Україні.

Але все можна вирішити законно і без зайвих проблем, підкреслює рієлторка Людмила Должанська. Головне — знати варіанти та підготувати документи.

Продаж квартири, якщо діти не є власниками

Найпростіший сценарій — коли дитина лише прописана, але не має права власності. У такому випадку власник може самостійно зняти дитину з реєстрації. Для цього потрібні документи на квартиру, паспорт та ідентифікаційний код власника.

Згода батьків чи самих дітей не потрібна. Навіть якщо дитині вже виповнилося 14 років, власник діє тільки за своїми документами.

"Паспорт дитини не потрібен — реєстраційні питання вирішує власник самостійно", — пояснює Должанська.

Однак якщо дитина є співвласником або має частку у квартирі, ситуація інша. У такому разі потрібне рішення органів опіки. Це необхідно для захисту прав неповнолітнього, і продаж без такого дозволу провести не можна.

Продаж квартири, коли виписку роблять батьки

Інший варіант — коли виписку оформлюють самі батьки. Процедура виглядає дещо інакше:

один із батьків має письмову згоду другого;

для дітей старших 14 років потрібен оригінал паспорта;

виписку можна провести через ЦНАП або онлайн через застосунок "Дія".

Цей шлях часто обирають родини, які хочуть контролювати процес особисто. Але він може бути складнішим, якщо хтось із батьків перебуває за кордоном і не може надати згоду.

Що робити, якщо діти за кордоном

Ситуація ускладнюється, якщо діти та їхні батьки перебувають за кордоном. У такому разі власнику квартири варто діяти за наступним алгоритмом:

Зв’язатися з батьками: якщо виписка потрібна від батьків, вони можуть оформити документи через консульство України в країні перебування. Наприклад, письмова згода другого з батьків може бути завірена нотаріально за кордоном. Використання Дії: якщо батьки мають доступ до порталу "Дія", вони можуть подати заяву на виписку онлайн, навіть перебуваючи за межами України. Довіреність: якщо власник не може самостійно займатися випискою, він може оформити довіреність на представника, який виконає всі необхідні дії в Україні.

Ці кроки дозволяють вирішити питання дистанційно, хоча можуть потребувати додаткового часу на оформлення документів.

"Щоб продаж пройшов легко і без стресу, краще завчасно підготувати документи. Коли діти вже зняті з реєстрації, угода відбувається швидко і спокійно", — підсумовує Должанська.

