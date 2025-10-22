Как оформить и зарегистрировать домовую книгу в случае потери в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Домовая книга — это документ, который содержит информацию о зарегистрированных людях в доме или квартире. Этот документ может понадобиться для подтверждения места жительства, регистрации новых жильцов или при операциях с недвижимостью, например, при продаже или разделе имущества.

После принятия постановления Кабмина №265 от 7 февраля 2021 года правила ведения домовых книг существенно изменились. Документом отменено обязательное ведение таких книг на уровне государства. Теперь вопрос их оформления или отказа от них решается отдельно каждым органом местного самоуправления.

То есть, в разных городах и общинах порядок может отличаться. В некоторых сельских и городских советах ведение домовых книг оставили как дополнительный инструмент учета жильцов, в других — полностью отменили.

Где получить домовую книгу

Как указано на портале "Дія", услугу предоставляют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. В большинстве общин обращения принимают через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Подать заявление можно:

лично владельцем жилья;

через уполномоченного представителя;

по почте - заказным письмом с полным пакетом документов.

Какие документы нужны для оформления домовой книги

Чтобы получить или заменить домовую книгу, заявитель должен предоставить:

заявление установленного образца;

документ, подтверждающий право собственности на дом или квартиру;

новую домовую книгу (ее покупает сам жилец);

паспорта всех собственников и зарегистрированных лиц;

свидетельства о рождении детей;

предыдущую домовую книгу (если происходит замена);

технический паспорт на жилье.

Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать основанием для отказа.

Когда нужно оформлять или заменять домовую книгу

Органы местного самоуправления оформляют домовые книги в таких случаях:

после введения в эксплуатацию нового жилого дома;

если старая книга испорчена, утрачена или заполнена;

при смене собственника жилья;

после разделения или объединения дома или квартиры.

Процедура бесплатная, а срок рассмотрения документов — до 30 календарных дней.

Результатом оформления является новая домовая книга или официальный отказ в предоставлении услуги. Забрать ее можно лично или через доверенное лицо, а также получить по почте — заказным письмом.

Почему могут отказать в оформлении домовой книги

В случае отказа обязательно указывается причина. Чаще всего это:

подача неполного пакета документов;

ошибки или несоответствие данных требованиям законодательства;

признание заявителя или его представителя недееспособным.

Если заявителю безосновательно отказали, он имеет право обжаловать решение. Жалобу можно подать в окружной административный суд. Сделать это может сам заявитель или его официальный представитель.

Специалисты советуют перед обращением в суд уточнить позицию в местном совете - иногда проблему можно решить административно, без судебных издержек.

