Як виправити помилку у витягу про місце проживання через застосунок "Дія" — інструкція

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

В українців з’явилась можливість швидко та без зайвої бюрократії оновлювати інформацію про адресу проживання — або, як звикли казати, прописку. Відтепер це можна зробити не лише на порталі, а й безпосередньо у мобільному застосунку "Дія".

Раніше подібна функція була доступна виключно на вебпорталі, що створювало певні незручності для користувачів. Тепер процес став максимально спрощеним і мобільним, підкреслив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Facebook.

Реклама

Читайте також:

"Актуалізація даних про місце проживання — оновлюйте через застосунок "Дія". Якщо ви помітили помилку у витягу — оновіть інформацію в кілька кліків", — наголосив він.

Як оновити місце проживання через Дію

Щоб скористатися новою послугою, потрібно авторизуватись у застосунку "Дія" та обрати розділ "Сервіси → Місце проживання → Актуалізація даних місця проживання". Далі система автоматично перенаправить користувача на портал.

Покрокова інструкція:

Натисніть "Подати заяву". Виберіть, для кого оновлюєте дані — для себе або своєї дитини. Якщо потрібно змінити інформацію для кількох дітей, подайте окремі заяви. Перевірте правильність введених даних. Підпишіть заяву електронним підписом. Очікуйте результату в застосунку.

Необхідні документи: РНОКПП (ідентифікаційний код) та один із біометричних документів — ID-картка або закордонний паспорт, які вже відображені у Дії".

"Коректна інформація про місце проживання дає можливість користуватися найзручнішими держсервісами в Дії. Також актуальні дані потрібні для оформлення на роботу, у дитсадок чи під час вступу до університету", — зазначив Федоров.

Витяг про місце проживання у Дії

Після актуалізації даних користувач отримає оновлений витяг про місце проживання, який можна переглянути просто у застосунку. Цей документ офіційно підтверджує адресу реєстрації громадянина.

Якщо у витягу раніше була помилка, вона автоматично виправиться після оновлення інформації. При цьому тимчасове або фактичне місце проживання — наприклад, як у випадку внутрішньо переміщених осіб — до реєстру не вноситься.

Для дітей потрібно мати українське свідоцтво про народження. Важливо: послуга поки недоступна для жителів окупованих територій — Криму та частин Донецької й Луганської областей.

Які переваги отримують користувачі

Можливість виправити або оновити дані про проживання прямо зі смартфона — черговий крок до цифрової держави без черг і довідок.

Тепер українці можуть:

оперативно змінити інформацію про адресу;

уникнути помилок у документах;

отримати актуальний витяг без відвідування установ;

використовувати оновлені дані для будь-яких державних чи побутових послуг.

"Ми продовжуємо цифровізувати послуги, щоб українці отримували їх швидко, зручно та без бюрократії", — підсумував Федоров.

Як повідомлялось, в Україні протягом кількох років відбувається масштабне перейменування вулиць у рамках процесів декомунізації та дерусифікації. Це викликає занепокоєння серед громадян щодо потреби заміни документів, які містять стару назву місця реєстрації.

Також ми розповідали, що проживати без реєстрації дозволено не довше 30 календарних днів. По закінченні цього терміну громадянин зобов'язаний задекларувати або зареєструвати своє нове місце проживання.