Как исправить ошибку в выписке о месте жительства через приложение "Дія" — инструкция

Приложение "Дія".

У украинцев появилась возможность быстро и без лишней бюрократии обновлять информацию об адресе проживания — или, как привыкли говорить, прописку. Теперь это можно сделать не только на портале, но и непосредственно в мобильном приложении "Дія".

Ранее подобная функция была доступна исключительно на веб-портале, что создавало определенные неудобства для пользователей. Теперь процесс стал максимально упрощенным и мобильным, подчеркнул первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Актуализация данных о месте жительства - обновляйте через приложение "Дія". Если вы заметили ошибку в выписке - обновите информацию в несколько кликов", — отметил он.

Как обновить место жительства через Дію

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно авторизоваться в приложении "Дія" и выбрать раздел "Сервисы → Место жительства → Актуализация данных места жительства". Далее система автоматически перенаправит пользователя на портал.

Пошаговая инструкция:

Нажмите "Подать заявление". Выберите, для кого обновляете данные — для себя или своего ребенка. Если нужно изменить информацию для нескольких детей, подайте отдельные заявления. Проверьте правильность введенных данных. Подпишите заявление электронной подписью. Ожидайте результата в приложении.

Необходимые документы: РНОКПП (идентификационный код) и один из биометрических документов — ID-карта или загранпаспорт, которые уже отражены в Дії".

"Корректная информация о месте жительства дает возможность пользоваться удобными госсервисами в Дії. Также актуальные данные нужны для оформления на работу, в детсад или при поступлении в университет", — отметил Федоров.

Выписка о месте жительства в Дії

После актуализации данных пользователь получит обновленную выписку о месте жительства, которую можно посмотреть прямо в приложении. Этот документ официально подтверждает адрес регистрации гражданина.

Если в выписке ранее была ошибка, она автоматически исправится после обновления информации. При этом временное или фактическое место жительства - например, как в случае внутренне перемещенных лиц — в реестр не вносится.

Для детей нужно иметь украинское свидетельство о рождении. Важно: услуга пока недоступна для жителей оккупированных территорий — Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Какие преимущества получают пользователи

Возможность исправить или обновить данные о проживании прямо со смартфона — очередной шаг к цифровому государству без очередей и справок.

Теперь украинцы могут:

оперативно изменить информацию об адресе;

избежать ошибок в документах;

получить актуальную выписку без посещения учреждений;

использовать обновленные данные для любых государственных или бытовых услуг.

"Мы продолжаем цифровизировать услуги, чтобы украинцы получали их быстро, удобно и без бюрократии", — подытожил Федоров.

Как сообщалось, в Украине в течение нескольких лет происходит масштабное переименование улиц в рамках процессов декоммунизации и дерусификации. Это вызывает беспокойство среди граждан о необходимости замены документов, содержащих старое название места регистрации.

Также мы рассказывали, что проживать без регистрации разрешено не дольше 30 календарных дней. По истечении этого срока гражданин обязан задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства.