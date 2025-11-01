Чи потрібно українцям змінювати документи після перейменування вулиць

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Масове перейменування вулиць триває в Україні вже кілька років — це частина процесу декомунізації та дерусифікації. Тисячі топонімів змінюють свої старі назви на нові, пов’язані з українською історією, культурою чи героями сучасності. І українці починають турбуватися за свої документи, зокрема місце реєстрації, де вказана вулиця, якої вже фактично не існує.

Але відповідь чітка: документи, що посвідчують особу, залишаються чинними незалежно від зміни назви вулиці, повідомляє Telegram-канал "Ти ж юрист".

Реклама

Читайте також:

Чи потрібно міняти паспорт після перейменування вулиці

Якщо у вас паспорт-книжечка старого зразка, новий штамп із новою назвою вулиці ставити не потрібно. Усі дані про реєстрацію місця проживання зберігаються у державних реєстрах.

Органи реєстрації не вносять зміни до паспортів лише через перейменування — це технічна зміна адреси, яка не впливає на правовий статус особи.

Як підтвердити адресу якщо у вас ID-картка

Власникам ID-карток немає потреби щось змінювати або оновлювати. Для підтвердження місця проживання використовується витяг з реєстру територіальної громади.

Цей документ містить актуальну інформацію про адресу, і саме він вважається офіційним підтвердженням місця проживання в Україні.

Як отримати новий витяг з реєстру територіальної громади

Якщо ви хочете мати документ із новою назвою вулиці, можна отримати оновлений витяг. Це робиться просто — як офлайн, так і онлайн:

Особисто:

зверніться до органу реєстрації або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

подайте заяву та документ, що посвідчує особу;

отримайте витяг із оновленими даними.

Онлайн:

авторизуйтесь у застосунку "Дія";

пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію;

згенеруйте витяг із актуальною адресою за кілька хвилин.

Також варто знати, що:

Усі раніше видані паспорти, ID-картки та закордонні паспорти залишаються чинними. Перейменування не впливає на дійсність реєстрації місця проживання. Дані у державних базах оновлюються автоматично після офіційного рішення місцевої влади.

Перейменування вулиць та субсидії

Зміна назви вулиці не є підставою для припинення надання субсидії, зазначає юристка Людмила Власенко.

"Рішення про перейменування доводиться до відома органів місцевого самоврядування, державної влади та комунальних служб. Таким чином, отримана вами до перейменування субсидія залишається чинною", — каже вона.

Отже, якщо вулицю, де ви проживаєте, перейменували — жодних термінових дій не потрібно. Ваші документи залишаються дійсними, а при необхідності ви легко можете отримати новий витяг через ЦНАП або "Дію".

Як повідомлялось, офіційна реєстрація місця проживання (прописка) лише засвідчує факт проживання особи за вказаною адресою і не є документом, що підтверджує право власності. Ця реєстрація необхідна для доступу до низки важливих послуг, зокрема для оформлення документів, працевлаштування та отримання медичної й соціальної допомоги.

Також ми розповідали, щов Україні громадянин може проживати без реєстрації місця проживання не довше ніж 30 календарних днів. Після завершення цього терміну необхідно задекларувати або зареєструвати своє нове місце проживання.