Чи має право орендар змінити замки у квартирі без дозволу власника — правила у 2025 році

Чоловік міняє замки. Фото: Freepik

Питання про заміну замків у квартирі, яку орендар винаймає, часто стає джерелом конфліктів. З одного боку, людина хоче захистити себе та свої речі, з іншого — не має права змінювати майно без дозволу власника. Але українське законодавство встановлює чіткі правила, що регулюють такі ситуації.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи має право орендар змінити замки в квартирі.

Закон про оренду житла в Україні

Відносини між орендодавцем і орендарем визначає Цивільний кодекс України, зокрема статті 810-826 глави 59. Ключовою є стаття 815, яка зобов’язує орендаря не змінювати стан житла без згоди власника. Заміна замка, навіть якщо здається дрібницею, юридично вважається втручанням у майно.

Якщо орендар робить це без дозволу, це може бути трактовано як порушення умов користування квартирою. Тобто формально він не має права змінювати замки самостійно.

"Такі умови повинні бути передбачені у договорі оренди", — зазначає адвокат Юрій Айвазян.

Що говорить договір оренди квартири

Усе залежить від того, що прописано в договорі. Якщо в документі не зазначено право орендаря змінювати замки, будь-які дії без погодження власника будуть незаконними.

Орендодавець має право:

вимагати відновлення попереднього стану квартири;

ініціювати дострокове розірвання договору;

навіть звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, якщо замки або двері були пошкоджені.

Такі наслідки передбачені статтею 825 Цивільного кодексу України.

Як змінити замки в орендованій квартирі законно

Орендар може забезпечити свою безпеку, не порушуючи закон, якщо діятиме правильно. Алгоритм простий:

Отримати письмову згоду власника. Це основна вимога, що дозволяє уникнути конфлікту. Передати копію ключа орендодавцю. Зазвичай власники погоджуються на заміну, якщо мають резервний доступ у разі аварійної ситуації.

Також треба зафіксувати домовленість у договорі. Найкраще оформити додаткову угоду, де зазначити:

хто оплачує заміну;

що робити зі старим замком;

хто відповідальний за збереження ключів.

Така процедура забезпечує правову рівновагу між приватністю орендаря і правом власності орендодавця.

Що робити, якщо власник порушує права орендаря

Іноді ситуація буває зворотною — власник без дозволу заходить у квартиру або відмовляє у зміні замків, створюючи ризики для безпеки орендаря.

У такому разі орендар має право:

вимагати розірвання договору;

звернутися до суду із вимогою про відшкодування збитків;

повідомити про порушення права на приватність, гарантованого Цивільним кодексом (стаття 816).

Таким чином, закон захищає обидві сторони, але лише за умови, що кожна діє відповідно до договору та законодавства.

