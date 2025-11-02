Видео
Аренда квартиры — имеет ли право наниматель сменить замки

Дата публикации 2 ноября 2025 20:08
обновлено: 19:53
Имеет ли право арендатор сменить замки в квартире без разрешения владельца — правила в 2025 году
Мужчина меняет замки. Фото: Freepik

Вопрос о замене замков в квартире, которую арендатор снимает, часто становится источником конфликтов. С одной стороны, человек хочет защитить себя и свои вещи, с другой — не имеет права менять имущество без разрешения владельца. Но украинское законодательство устанавливает четкие правила, регулирующие такие ситуации.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, имеет ли право арендатор сменить замки в квартире.

Закон об аренде жилья в Украине

Отношения между арендодателем и арендатором определяет Гражданский кодекс Украины, в частности статьи 810-826 главы 59. Ключевой является статья 815, которая обязывает арендатора не менять состояние жилья без согласия собственника. Замена замка, даже если кажется мелочью, юридически считается вмешательством в имущество.

Если арендатор делает это без разрешения, это может быть трактовано как нарушение условий пользования квартирой. То есть формально он не имеет права менять замки самостоятельно.

"Такие условия должны быть предусмотрены в договоре аренды", — отмечает адвокат Юрий Айвазян.

Что говорит договор аренды квартиры

Все зависит от того, что прописано в договоре. Если в документе не указано право арендатора менять замки, любые действия без согласования собственника будут незаконными.

Арендодатель имеет право:

  • требовать восстановления предыдущего состояния квартиры;
  • инициировать досрочное расторжение договора;
  • даже обратиться в суд с иском о возмещении убытков, если замки или двери были повреждены.

Такие последствия предусмотрены статьей 825 Гражданского кодекса Украины.

Как сменить замки в арендованной квартире законно

Арендатор может обеспечить свою безопасность, не нарушая закон, если будет действовать правильно. Алгоритм прост:

  1. Получить письменное согласие владельца. Это основное требование, позволяющее избежать конфликта.
  2. Передать копию ключа арендодателю. Обычно владельцы соглашаются на замену, если имеют резервный доступ в случае аварийной ситуации.

Также надо зафиксировать договоренность в договоре. Лучше всего оформить дополнительное соглашение, где указать:

  • кто оплачивает замену;
  • что делать со старым замком;
  • кто ответственный за сохранность ключей.

Такая процедура обеспечивает правовое равновесие между приватностью арендатора и правом собственности арендодателя.

Что делать, если собственник нарушает права арендатора

Иногда ситуация бывает обратной — собственник без разрешения заходит в квартиру или отказывает в смене замков, создавая риски для безопасности арендатора.

В таком случае арендатор имеет право:

  • требовать расторжения договора;
  • обратиться в суд с требованием о возмещении убытков;
  • сообщить о нарушении права на приватность, гарантированного Гражданским кодексом (статья 816).

Таким образом, закон защищает обе стороны, но только при условии, что каждая действует в соответствии с договором и законодательством.

Как сообщалось, аренда жилья в Украине все чаще оформляется через риелторов, чье участие ускоряет процесс, уменьшает риски и гарантирует юридическую корректность сделки. Однако это вызывает спор относительно того, какая сторона — арендодатель или арендатор - должна нести расходы на оплату услуг этого специалиста.

Также мы рассказывали, что сегодня сдача квартиры в аренду является распространенным и стабильным источником дохода для многих украинцев. Актуальным остается вопрос об обязательности регистрации ФЛП для такой деятельности. Решение о необходимости оформления предпринимателем зависит от таких факторов, как количество объектов, условия заключенных договоров и регулярность поступлений.

закон недвижимость жилье аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
