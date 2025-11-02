Имеет ли право арендатор сменить замки в квартире без разрешения владельца — правила в 2025 году

Аренда квартиры — имеет ли право наниматель сменить замки
Вопрос о замене замков в квартире, которую арендатор снимает, часто становится источником конфликтов. С одной стороны, человек хочет защитить себя и свои вещи, с другой — не имеет права менять имущество без разрешения владельца. Но украинское законодательство устанавливает четкие правила, регулирующие такие ситуации.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, имеет ли право арендатор сменить замки в квартире.
Закон об аренде жилья в Украине
Отношения между арендодателем и арендатором определяет Гражданский кодекс Украины, в частности статьи 810-826 главы 59. Ключевой является статья 815, которая обязывает арендатора не менять состояние жилья без согласия собственника. Замена замка, даже если кажется мелочью, юридически считается вмешательством в имущество.
Если арендатор делает это без разрешения, это может быть трактовано как нарушение условий пользования квартирой. То есть формально он не имеет права менять замки самостоятельно.
"Такие условия должны быть предусмотрены в договоре аренды", — отмечает адвокат Юрий Айвазян.
Что говорит договор аренды квартиры
Все зависит от того, что прописано в договоре. Если в документе не указано право арендатора менять замки, любые действия без согласования собственника будут незаконными.
Арендодатель имеет право:
- требовать восстановления предыдущего состояния квартиры;
- инициировать досрочное расторжение договора;
- даже обратиться в суд с иском о возмещении убытков, если замки или двери были повреждены.
Такие последствия предусмотрены статьей 825 Гражданского кодекса Украины.
Как сменить замки в арендованной квартире законно
Арендатор может обеспечить свою безопасность, не нарушая закон, если будет действовать правильно. Алгоритм прост:
- Получить письменное согласие владельца. Это основное требование, позволяющее избежать конфликта.
- Передать копию ключа арендодателю. Обычно владельцы соглашаются на замену, если имеют резервный доступ в случае аварийной ситуации.
Также надо зафиксировать договоренность в договоре. Лучше всего оформить дополнительное соглашение, где указать:
- кто оплачивает замену;
- что делать со старым замком;
- кто ответственный за сохранность ключей.
Такая процедура обеспечивает правовое равновесие между приватностью арендатора и правом собственности арендодателя.
Что делать, если собственник нарушает права арендатора
Иногда ситуация бывает обратной — собственник без разрешения заходит в квартиру или отказывает в смене замков, создавая риски для безопасности арендатора.
В таком случае арендатор имеет право:
- требовать расторжения договора;
- обратиться в суд с требованием о возмещении убытков;
- сообщить о нарушении права на приватность, гарантированного Гражданским кодексом (статья 816).
Таким образом, закон защищает обе стороны, но только при условии, что каждая действует в соответствии с договором и законодательством.
