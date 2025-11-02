Имеет ли право арендатор сменить замки в квартире без разрешения владельца — правила в 2025 году

Мужчина меняет замки. Фото: Freepik

Вопрос о замене замков в квартире, которую арендатор снимает, часто становится источником конфликтов. С одной стороны, человек хочет защитить себя и свои вещи, с другой — не имеет права менять имущество без разрешения владельца. Но украинское законодательство устанавливает четкие правила, регулирующие такие ситуации.

Закон об аренде жилья в Украине

Отношения между арендодателем и арендатором определяет Гражданский кодекс Украины, в частности статьи 810-826 главы 59. Ключевой является статья 815, которая обязывает арендатора не менять состояние жилья без согласия собственника. Замена замка, даже если кажется мелочью, юридически считается вмешательством в имущество.

Если арендатор делает это без разрешения, это может быть трактовано как нарушение условий пользования квартирой. То есть формально он не имеет права менять замки самостоятельно.

"Такие условия должны быть предусмотрены в договоре аренды", — отмечает адвокат Юрий Айвазян.

Что говорит договор аренды квартиры

Все зависит от того, что прописано в договоре. Если в документе не указано право арендатора менять замки, любые действия без согласования собственника будут незаконными.

Арендодатель имеет право:

требовать восстановления предыдущего состояния квартиры;

инициировать досрочное расторжение договора;

даже обратиться в суд с иском о возмещении убытков, если замки или двери были повреждены.

Такие последствия предусмотрены статьей 825 Гражданского кодекса Украины.

Как сменить замки в арендованной квартире законно

Арендатор может обеспечить свою безопасность, не нарушая закон, если будет действовать правильно. Алгоритм прост:

Получить письменное согласие владельца. Это основное требование, позволяющее избежать конфликта. Передать копию ключа арендодателю. Обычно владельцы соглашаются на замену, если имеют резервный доступ в случае аварийной ситуации.

Также надо зафиксировать договоренность в договоре. Лучше всего оформить дополнительное соглашение, где указать:

кто оплачивает замену;

что делать со старым замком;

кто ответственный за сохранность ключей.

Такая процедура обеспечивает правовое равновесие между приватностью арендатора и правом собственности арендодателя.

Что делать, если собственник нарушает права арендатора

Иногда ситуация бывает обратной — собственник без разрешения заходит в квартиру или отказывает в смене замков, создавая риски для безопасности арендатора.

В таком случае арендатор имеет право:

требовать расторжения договора;

обратиться в суд с требованием о возмещении убытков;

сообщить о нарушении права на приватность, гарантированного Гражданским кодексом (статья 816).

Таким образом, закон защищает обе стороны, но только при условии, что каждая действует в соответствии с договором и законодательством.

