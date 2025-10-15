Хто повинен оплачувати послуги рієлтора під час оренди нерухомості

Чоловік з ключами. Фото: Freepik

Оренда житла в Україні все частіше відбувається за участі рієлторів. Їхня допомога економить час, знижує ризики й забезпечує юридичну чистоту угоди. Але саме в цей момент і виникає суперечливе питання — хто повинен сплачувати послуги фахівця.

Закон чіткої відповіді не дає, тож у більшості випадків усе вирішується домовленістю між сторонами, зазначають в АН "Маяк". Умови оплати фіксуються в договорі з агентом, а на практиці ситуації бувають дуже різні.

Хто платить рієлтору під час оренди житла

У більшості випадків комісію рієлтора сплачує орендар. Це пояснюється тим, що саме він звертається до агенції із запитом на пошук квартири. Агент витрачає час, формує добірку варіантів, організовує перегляди та перевіряє документи власника.

Зазвичай рієлтор отримує від 50% до 100% вартості місячної орендної плати. Проте буває і навпаки — коли послуги рієлтора оплачує власник житла. Це трапляється, якщо він сам наймає фахівця для пошуку орендаря, реклами об’єкта або перевірки потенційних мешканців.

Ключове правило просте: платить той, хто замовляє послугу. Якщо ініціатором виступає орендодавець — комісія його турбота. Якщо клієнт шукає квартиру через агентство — оплата лягає на нього.

Як формується комісія рієлтора при оренді

Розмір комісії в Україні законодавчо не закріплений. Агенції та приватні рієлтори встановлюють власні тарифи, які залежать від рівня конкуренції, досвіду спеціаліста й типу об’єкта.

На суму винагороди впливають кілька факторів:

тип нерухомості — житлова, комерційна, елітна;

ціна оренди — для дорогих об’єктів комісія часто нижча у відсотках;

обсяг роботи — якщо агент не лише показує житло, а й проводить юридичну перевірку, сума може зрости;

місце розташування — у великих містах ставки нижчі через високу конкуренцію.

"Щоб уникнути непорозумінь, розмір комісії та конкретні послуги рієлтора слід прописати в договорі. Це дає змогу уникнути суперечок і точно знати, за що сплачується кожна гривня", — наголошують фахівці.

За що саме клієнт платить рієлтору

Як підкреслюють експерти, послуги рієлтора охоплюють значно більше, ніж просто показ квартири. Це комплексна робота, спрямована на те, щоб угода відбулася швидко, без ризиків і зайвих витрат.

До типових обов’язків рієлтора входить:

аналіз ринку та оцінка реальної вартості оренди;

пошук об’єктів або надійних орендарів;

організація переглядів і комунікація між сторонами;

перевірка документів власника та юридичний супровід;

консультації щодо умов договору і взаєморозрахунків.

Як домовитися про оплату рієлтора правильно

Щоб уникнути конфліктів, важливо обговорити умови оплати ще до початку співпраці. Усі домовленості краще закріпити письмово. Договір має містити:

хто є замовником послуги;

перелік робіт, які виконує агент;

розмір та порядок сплати комісії;

терміни дії домовленостей.

Так сторони матимуть чітке розуміння своїх прав і обов’язків. Якщо ж хтось із них порушить домовленості, документ стане аргументом у разі спору.

