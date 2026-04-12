Оренда землі в Україні: які 5 помилок у договорі можуть призвести до втрати ділянки

Чоловік в полі. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Більшість власників землі підписують договори оренди без детального аналізу, орієнтуючись лише на суму виплат. У короткій перспективі це виглядає зручно, але саме в цей момент формуються ризики на роки вперед. Наслідки часто проявляються тоді, коли змінити умови вже складно або майже неможливо.

У 2026 році такі помилки залишаються типовими і дорого коштують орендодавцям, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Строк оренди землі

Тривалі договори на 15-20 років створюють ілюзію стабільності, але фактично обмежують власника. За цей час змінюються ціни, попит і сам ринок.

У результаті ділянка може приносити значно менше, ніж могла б. Без механізму перегляду умов орендодавець втрачає можливість реагувати на зміни.

Автоматичне поновлення договору оренди землі

Автопролонгація часто працює не на користь власника. Якщо вчасно не подати заяву про відмову, договір продовжується автоматично. Проблема в тому, що багато хто навіть не знає про необхідність таких дій. У підсумку рішення приймається без фактичної участі власника.

Читайте також:

Індексація орендної плати за землю

Фіксована сума в гривні — це шлях до збитків. Через інфляцію реальна вартість грошей падає, а орендна плата залишається незмінною.

У договорі обов’язково має бути прописана формула прив’язки до нормативної грошової оцінки землі або щорічна індексація відповідно до рівня інфляції.

Дострокове розірвання договору оренди землі

Часто договори складають так, що власник стає "заручником". Якщо в документі немає чіткого переліку підстав для розірвання (наприклад, несплата протягом 2 місяців або нецільове використання), ви не зможете піти від орендаря навіть при грубих порушеннях.

Кожна підстава має бути прописана конкретно, без розмитих формулювань.

Суборенда земельної ділянки

Втрата контролю починається з пункту про передачу землі третім особам. Ви домовлялися з одним фермером, а за фактом вашу землю обробляє невідома фірма, з якою у вас немає жодного контакту.

Юристи радять завжди обмежувати право на суборенду, щоб точно знати, хто саме відповідає за стан вашого ґрунту та вчасні виплати.

Як повідомляли Новини.LIVE, український земельний ринок переживає період цінової нестабільності: вартість ділянок коливається від стрімкого зростання до поступового зниження залежно від їхнього типу та розташування. На тлі цих стрибків пропозиція стабільно скорочується, що змушує потенційних покупців діяти обережніше та ретельніше обирати об’єкти для інвестицій.

Також Новини.LIVE розповідали, що через недосконалі закони та плутанину з визначенням платників українські аграрії дедалі частіше потрапляють у пастку подвійного оподаткування. Після запровадження МПЗ виникли ситуації, коли податки за одну ділянку нараховуються двічі, що створює серйозний фінансовий тиск на фермерські господарства.