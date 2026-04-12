Аренда земли: 5 критических ошибок собственника при подписании договора

Дата публикации 12 апреля 2026 11:22
Аренда земли в Украине: какие 5 ошибок в договоре могут привести к потере участка
Мужчина в поле. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство владельцев земли подписывают договоры аренды без детального анализа, ориентируясь только на сумму выплат. В короткой перспективе это выглядит удобно, но именно в этот момент формируются риски на годы вперед. Последствия часто проявляются тогда, когда изменить условия уже сложно или почти невозможно.

В 2026 году такие ошибки остаются типичными и дорого стоят арендодателям, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Срок аренды земли

Длительные договоры на 15-20 лет создают иллюзию стабильности, но фактически ограничивают собственника. За это время меняются цены, спрос и сам рынок.

В результате участок может приносить значительно меньше, чем мог бы. Без механизма пересмотра условий арендодатель теряет возможность реагировать на изменения.

Автоматическое возобновление договора аренды земли

Автопролонгация часто работает не в пользу собственника. Если вовремя не подать заявление об отказе, договор продлевается автоматически. Проблема в том, что многие даже не знают о необходимости таких действий.

В итоге решение принимается без фактического участия собственника.

Индексация арендной платы за землю

Фиксированная сумма в гривне — это путь к убыткам. Из-за инфляции реальная стоимость денег падает, а арендная плата остается неизменной.

В договоре обязательно должна быть прописана формула привязки к нормативной денежной оценке земли или ежегодная индексация в соответствии с уровнем инфляции.

Досрочное расторжение договора аренды земли

Часто договоры составляют так, что собственник становится "заложником". Если в документе нет четкого перечня оснований для расторжения (например, неуплата в течение 2 месяцев или нецелевое использование), вы не сможете уйти от арендатора даже при грубых нарушениях.

Каждое основание должно быть прописано конкретно, без размытых формулировок.

Субаренда земельного участка

Потеря контроля начинается с пункта о передаче земли третьим лицам. Вы договаривались с одним фермером, а по факту вашу землю обрабатывает неизвестная фирма, с которой у вас нет никакого контакта.

Юристы советуют всегда ограничивать право на субаренду, чтобы точно знать, кто именно отвечает за состояние вашей почвы и своевременные выплаты.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский земельный рынок переживает период ценовой нестабильности: стоимость участков колеблется от стремительного роста до постепенного снижения в зависимости от их типа и расположения. На фоне этих скачков предложение стабильно сокращается, что заставляет потенциальных покупателей действовать осторожнее и тщательно выбирать объекты для инвестиций.

Также Новини.LIVE рассказывали, что из-за несовершенных законов и путаницы с определением плательщиков украинские аграрии все чаще попадают в ловушку двойного налогообложения. После введения МПЗ возникли ситуации, когда налоги за один участок начисляются дважды, что создает серьезное финансовое давление на фермерские хозяйства.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
