Головна Ринок нерухомості Як повернути землю, конфісковану у радянські роки — алгоритм дій

Як повернути землю, конфісковану у радянські роки — алгоритм дій

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 16:00
Як повернути у власність землю, конфісковану радянською владою — нюанси реституції
Повернення землі, яку відібрала радянська влада (реституція). Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Повернути саме земельну ділянку, що була конфіскована у 1920-х роках радянською владою (реституція), нині в Україні майже неможливо. Справа у тому, що українське законодавство взагалі не передбачає загальної процедури повернення майна, що було відібране під час колективізації чи розкуркулення. 

Про те, як саме можна спробувати повернути земельну ділянку, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Читайте також:

Чи можна повернути землю, конфісковану радянською владою

Фахівець повідомив, що після розпаду СРСР Україна не прийняла закон про повну реституцію (на відміну від Литви, Латвії, Польщі) і конфісковану радянською владою земля або передавалась колгоспам, або була розпайована та приватизована третіми особами. 

Щоб захистити права громадян держава в цьому випадку застосовує принцип "майнові наслідки численних націоналізацій за існування СРСР не переглядаються".

Відповідно до статті 5 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років", вилучені будівлі та інше майно по можливості (якщо будинок незайнятий, а майно збереглося) повертаються реабілітованому або його спадкоємцям натурою. При відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна.

Проте не підлягають поверненню (компенсації) будівлі та інше майно, що було націоналізовано (муніципалізовано) на підставі відповідних нормативних актів.

Алгоритм дій для повернення землі, конфіскованої радянською владою

Спочатку необхідно розшукати потрібні документи про власність. Для цього потрібно замовити їх пошук в:

  • обласному архіві;
  • архіві СБУ;
  • архіві МВС;
  • земельних книгах (1920–1930);
  • списках розкуркулених;
  • справах спецпоселенців.

Зі списком документів заявнику потрібно звернутися в обласну комісію з реабілітації та рішення про визнання жертвою репресій.

Після отримання всього необхідного пакету документів заявник може звернутися із:

  • заявою до міськради/сільради;
  • вимогою компенсації або землі.

Якщо буде відмовлено у поверненні землі — людина може звернутися за відновленням порушених прав до адміністративного суду.

Раніше ми розповідали, що буде з правом власності на земельний пай зниклого безвісти. Щоб уникнути юридичних проблем і здавати землю в оренду, родичі мають оформити опіку над майном через нотаріуса. Для зверненян потрібно зібрати пакет документів: паспорт, код, свідоцтво про шлюб та витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також писали, що найчастішою причиною відмови в реєстрації земельної ділянки є банальні помилки у документах. Труднощі виникають через дрібні технічні неточності в проєкті землеустрою, що змушує їх знову й знову витрачати час і кошти на повторні подачі.

Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
