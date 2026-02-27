Відео
Оренда житла для військових — який розмір компенсації у 2026 році

Оренда житла для військових — який розмір компенсації у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 17:05
Компенсація за оренду житла військовим — які суми та умови у 2026 році
Міноборони визначило нові суми компенсації за оренду житла військовим. Фото: president.gov.ua

У 2026 році держава визначила нові розміри грошової компенсації для військовослужбовців, які змушені орендувати житло за місцем служби. Йдеться про щомісячну виплату тим, хто не має власного житла у населеному пункті проходження служби.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про розмір компенсації з посиланням на Міністерство оборони України.

Читайте також:

Компенсація за оренду житла військовим

Суми виплат залежать від міста. У Києві військові можуть отримати 4 560 грн на місяць. В обласних центрах передбачено 3 420 грн. В інших населених пунктах розмір компенсації становить 2 280 грн.

Якщо у військовослужбовця троє або більше членів сім’ї, виплата збільшується у півтора раза. Це дозволяє частково покрити вищі витрати на оренду більшого житла.

Хто має право на компенсацію за піднайом житла

Право на виплату мають військовослужбовці ЗСУ та інших складових Сил оборони, які проходять службу за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу.

Компенсацію можуть отримувати офіцери, сержанти, старшини, військові рядового складу, а також курсанти військових навчальних закладів, якщо вони мають сім’ю.

Головна умова проста: відсутність власного житла за місцем служби.

Порядок виплати компенсації військовим

Механізм призначення та виплати визначений постановою Кабінет міністрів України № 450 та профільною інструкцією оборонного відомства. Розмір компенсації щороку встановлюється з урахуванням коштів, передбачених у бюджеті.

Важливо враховувати, що компенсація не є автоматичною. Для її отримання необхідно подати відповідний рапорт і підтвердні документи щодо оренди житла.

У перспективі розмір виплат може коригуватися залежно від фінансових можливостей бюджету та змін на ринку оренди. Тому військовослужбовцям варто стежити за офіційними рішеннями та своєчасно оновлювати документи.

Як повідомлялось, військові й надалі мають законне право на отримання земельних ділянок, причому держава гарантує їм першочерговість у цьому питанні. Однак через воєнний стан наразі діють тимчасові обмеження, які фактично "заморозили" процес виділення землі до кращих часів.

Також ми розповідали, що українські захисники можуть розраховувати на додаткові надбавки до щомісячного грошового забезпечення, зокрема за наукові та вчені досягнення. У 2026 році розмір таких доплат чітко регламентований і залежить від конкретного ступеня чи звання, здобутого військовослужбовцем.

Міноборони військові оренда компенсація українські військові
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
