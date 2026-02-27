Выплаты на аренду жилья военным — какую сумму можно получить в 2026 году

Минобороны определило новые суммы компенсации за аренду жилья военным. Фото: president.gov.ua

В Украине обновили суммы возмещений за аренду жилья для военных, которые служат вне дома. Теперь бойцы без собственной недвижимости по месту дислокации получат ежемесячные выплаты по новым расчетам.

Министерство обороны Украины

Компенсация за аренду жилья военным

Суммы выплат зависят от города. В Киеве военные могут получить 4 560 грн в месяц. В областных центрах предусмотрено 3 420 грн. В других населенных пунктах размер компенсации составляет 2 280 грн.

Если у военнослужащего трое или более членов семьи, выплата увеличивается в полтора раза. Это позволяет частично покрыть более высокие расходы на аренду большего жилья.

Кто имеет право на компенсацию за поднаем жилья

Право на выплату имеют военнослужащие ВСУ и других составляющих Сил обороны, которые проходят службу по контракту или по призыву лиц офицерского состава.

Компенсацию могут получать офицеры, сержанты, старшины, военные рядового состава, а также курсанты военных учебных заведений, если они имеют семью.

Главное условие простое: отсутствие собственного жилья по месту службы.

Порядок выплаты компенсации военным

Механизм назначения и выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины № 450 и профильной инструкцией оборонного ведомства. Размер компенсации ежегодно устанавливается с учетом средств, предусмотренных в бюджете.

Важно учитывать, что компенсация не является автоматической. Для ее получения необходимо подать соответствующий рапорт и подтверждающие документы по аренде жилья.

В перспективе размер выплат может корректироваться в зависимости от финансовых возможностей бюджета и изменений на рынке аренды. Поэтому военнослужащим следует следить за официальными решениями и своевременно обновлять документы.

Как сообщалось, военные и в дальнейшем имеют законное право на получение земельных участков, причем государство гарантирует им первоочередность в этом вопросе. Однако из-за военного положения сейчас действуют временные ограничения, которые фактически "заморозили" процесс выделения земли до лучших времен.

Также мы рассказывали, что украинские защитники могут рассчитывать на дополнительные надбавки к ежемесячному денежному обеспечению, в частности за научные и ученые достижения. В 2026 году размер таких доплат четко регламентирован и зависит от конкретной степени или звания, полученного военнослужащим.