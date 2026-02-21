Земля для військових від держави — з якими обмеженнями можуть зіткнутися захисники у 2026 році

Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Право на землю для військовослужбовців ніхто не скасовував. Закон передбачає позачергове відведення ділянок для учасників бойових дій. Проте з початку повномасштабного вторгнення запрацювали спеціальні перехідні правила, які фактично поставили процес на паузу.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на підпункт 12 пункту 27 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, функціонування Державного земельного кадастру вважається призупиненим.

Реклама

Читайте також:

А це означає, що передача державної чи комунальної землі у приватну власність наразі не здійснюється.

"Таким чином, саме зараз отримати земельну ділянку учаснику бойових дій неможливо", — наголосила адвокатка Альона Чмона у коментарі "РБК-Україна".

Як військовослужбовцям отримати землю без черги

До запровадження обмежень процедура для військових передбачала першочерговість. Землю могли надавати для:

індивідуального житлового будівництва;

садівництва чи городництва;

ведення особистого селянського господарства;

дачного будівництва.

Розміри ділянок залежать від цільового призначення і населеного пункту. Наприклад, для ОСГ — до 2 гектарів, для будівництва в селі — до 0,25 гектара.

Втім, під час воєнного стану діє заборона не лише на передачу землі, а й на надання дозволів для розроблення документації із землеустрою.

Які документи потрібні для отримання землі військовим

Попри обмеження, інформація про порядок подання заяв залишається актуальною. Як зазначено на сайті "Дія", для оформлення за загальною процедурою необхідні:

клопотання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою;

копія паспорта;

документ, що підтверджує статус та пільги;

графічні матеріали із зазначенням бажаного місця ділянки.

У разі відведення землі для фермерства можуть знадобитися документи про аграрну освіту або досвід.

Ситуація має тимчасовий характер і напряму пов’язана з режимом воєнного стану. Після відновлення повноцінної роботи кадастру механізм реалізації права на землю для військових знову стане доступним. Тому адвокатка радить готувати документи заздалегідь.

Як повідомлялось, хоча закон гарантує ветеранам право на власне житло, на практиці цей шлях часто виявляється значно складнішим. Навіть із посвідченням УБД на руках можна отримати відмову від житлової комісії, яка замість очікуваної квартири видає чергове бюрократичне зауваження.

Також ми розповідали, що забезпечення військовослужбовців власним домом залишається пріоритетним, хоч і непростим завданням для держави. Бійці можуть розрахувати на підтримку: від отримання прямої грошової компенсації до участі в програмах доступної іпотеки.