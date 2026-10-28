Багатоквартирний будинок. Фото: УНІАН

Орендар може справно сплачувати за квартиру, але все одно зіткнутися з достроковим припиненням оренди. Причиною можуть стати порушення умов проживання, пошкодження майна або необхідність звільнити помешкання для власника чи його родини. Тому перед підписанням договору важливо перевірити, за яких обставин його можуть розірвати та скільки часу дадуть на виїзд.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

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Які умови договору оренди потрібно перевірити

Передусім орендареві варто уважно прочитати розділ про дострокове розірвання договору. У ньому мають бути зрозуміло визначені права й обов'язки сторін, порядок повідомлення про припинення оренди та строки звільнення житла. Також потрібно перевірити, на який період укладають договір і чи передбачені умови його продовження.

Важливо звернути увагу на такі положення:

Строк оренди. У договорі має бути зазначено, на який період власник передає житло в користування. Якщо строк не визначений, за загальним правилом статті 821 Цивільного кодексу України договір найму житла вважається укладеним на п'ять років.

Дострокове розірвання. Варто перевірити, які обставини сторони визначили підставами для припинення договору та як саме потрібно повідомляти про це іншу сторону.

Обов'язки орендаря. У документі можуть бути зафіксовані правила користування квартирою, відповідальність за пошкодження майна та умови проживання інших людей.

Порядок оплати. Потрібно зафіксувати розмір орендної плати, дату внесення коштів, порядок оплати комунальних послуг і можливі умови зміни вартості оренди.

Повернення застави. Якщо орендар передає власникові гарантійний платіж, варто заздалегідь узгодити умови його повернення та підстави для утримання коштів.

Міністерство юстиції України також рекомендує передбачати в договорі строк оренди, права й обов'язки сторін, порядок оплати, умови дострокового розірвання та відповідальність учасників угоди.

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Коли власник може вимагати розірвання договору

Сам факт, що квартира належить власнику, не означає, що він може припинити оренду в будь-який момент і без дотримання встановленої процедури. Підстави для розірвання договору найму житла визначає, зокрема, стаття 825 Цивільного кодексу України.

Власник може вимагати розірвання договору через суд, якщо орендар не сплачує за житло протягом шести місяців, якщо договором не встановлено триваліший строк. Для короткострокового найму підставою може бути несплата понад два рази. Ще однією підставою є руйнування або псування житла орендарем чи людьми, за дії яких він відповідає.

Водночас за певних обставин відсутність боргів не гарантує, що оренда триватиме до завершення зазначеного в договорі строку.

Зокрема, власник може вимагати розірвання договору найму частини будинку, квартири або кімнати, якщо житло необхідне для проживання його самого чи членів сім'ї. У такому випадку орендаря потрібно попередити про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці. Цю підставу передбачає частина третя статті 825 Цивільного кодексу України.

Чи можуть виселити через порушення правил проживання

Орендар може зіткнутися з вимогою розірвати договір, якщо використовує житло не за призначенням або систематично порушує права та інтереси сусідів. Однак закон передбачає певну послідовність дій: власник може попередити про необхідність усунути порушення, а якщо вони тривають і після попередження — вимагати розірвання договору.

Саме тому в договорі важливо чітко прописати правила користування квартирою. Якщо сторони погодили обмеження щодо використання приміщення, проживання інших осіб або поводження з майном, орендареві слід розуміти, які обов'язки він бере на себе.

Водночас не кожна суперечка між власником та орендарем автоматично є законною підставою для виселення. Якщо виникає конфлікт, варто зберігати договір, підтвердження оплати, листування та повідомлення про претензії.

Чи може власник просто змусити орендаря виїхати

Розірвання договору та примусове виселення — не тотожні поняття. Відповідно до статті 826 Цивільного кодексу України, після розірвання договору найму житла орендар та інші особи, які проживали в помешканні, підлягають виселенню на підставі рішення суду, без надання іншого житла.

Тому вимога власника негайно залишити квартиру сама по собі не означає, що він може самостійно змінити замки, винести речі орендаря або в інший спосіб примусово позбавити його доступу до помешкання без належної правової процедури.

Щоб зменшити ризик спорів, орендареві варто мати власний примірник підписаного договору, зберігати квитанції про оплату та письмово фіксувати важливі домовленості. Перед підписанням документа також доцільно перевірити, чи має орендодавець право здавати житло в оренду.

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